Mamy pierwszy milion. Dostawczy mercedes przejechał ponad dwa miliony km. Na liczniku? 993 882 km

Dziwne, ze żadna firma jeszcze nie pomyślała o tym, by wykorzystać to jako super reklamę.



Np VW słynny ze swoich superwytrzymałych TSI... Wyobrażacie sobie TSI cofnięty o milion? Albo 500 000? No chociaż 100 000? Ciężko sobie to wyobrazić, bo przecież po 150 - 200 tys te silniki ulegają autoanihilacji. Jeśli VW chce poprawić opinie o swoich TSI powinien "popracować" nad tym by policja złapała kilka Golfów, Fabii lub innych Octavii z cofniętych o min 500 000 km. Lepszej reklamy nie mogłyby sobie wymarzyć. Tylko czy ktoś by uwierzył że one są w stanie tyle przejechać??? Oczywiście wiadomo, że to byłby przekręt. Najpierw musiliby licznik przesunąć w przód o 500 000 żeby zasymulować nierealny do osiągnięcia przebieg, zrobić przegląd żeby go wpisać do CEPIKu, a potem cofnąć do oryginalnego i dać się złapać policji. To byłby super przekręt