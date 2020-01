Toyota GR Supra z kolejną wersją silnikową. Do Europy dotrze wariant 2.0

Toyota GR Supra zadebiutowała na North American International Auto Show 2019 w Detroit. Auto było zapowiadane z trzylitrową rzędową szóstką, a teraz na rynku europejskim pojawi się 2-litrowy silnik z turbodoładowaniem. Nowa jednostka napędowa ma pozwolić legendarnej Suprze trafić do szerszego grona klientów.

Nowy silnik 2.0 z doładowaniem

Nowy silnik to czterocylindrowa 2-litrowa jednostka z turbodoładowaniem (turbosprężarka typu twin-scroll), oferująca 258 KM i 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h ma trwać 5,2 sekundy, a maksymalna prędkość to 250 km/h. Silnik zestawiono z ośmiobiegową automatyczną skrzynią ZF.

Idealny rozkład masy

Nowa jednostka jest dużo lżejsza od sześciocylindrowego motoru. Mniejsze wymiary i niższa masa wpływają korzystnie na prowadzenie samochodu. Kompaktowa konstrukcja redukuje masę całkowitą samochodu o 100 kg. Dzięki mniejszym rozmiarom, konstruktorom udało się umieścić silnik bliżej środka pojazdu, co poprawia charakterystykę samochodu i zapewnia idealne rozłożenie masy w stosunku 50:50.

Co ciekawe, nowa Supra ma najlepszy możliwy stosunek rozstawu osi do rozstawu kół, co jeszcze bardziej przekłada się na precyzyjne prowadzenie. We wszystkich modelach GR Supry proporcja ta wynosi 1,55.

Zwinność i stabilne prowadzenie w zakrętach były naszymi priorytetami. Pracowaliśmy nad obniżeniem masy auta, chcąc uzyskać idealny rozkład mas. To było duże wyzwanie, ale żadne kompromisy nie wchodziły w grę

– powiedział Tetsuya Tada, główny inżynier GR Supry.

Wyposażenie i opcje

W podstawowej specyfikacji 2-litrowa Toyota GR Supra będzie oferowana w wersji Dynamic. W standardzie ma 18-calowe felgi aluminiowe, system audio z czterema głośnikami i wyświetlaczem o przekątnej 8,8 cala oraz sportowe fotele obite Alcantarą. Na pokład trafi też pakiet Toyota Super Safety z systemami ochrony przedzderzeniowej (PCS) z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, systemem ostrzegania o opuszczaniu pasa ruchu, adaptacyjnym tempomatem i systemem rozpoznającym znaki drogowe. Standardowym wyposażeniem w wersji Dynamic będzie również system nawigacji.

Edycja limitowana - tylko 200 sztuk

Wprowadzeniu na rynek dwulitrowej Supry będzie towarzyszyć limitowana edycja Fuji Speedway. Auto będzie wyróżniać się białym metalicznym lakierem z czarnymi, matowymi 19-calowymi felgami i czerwonymi lusterkami. Deska rozdzielcza będzie wykończona wstawkami z włókna węglowego oraz obiciami z czarno-czerwonej Alcantary. Kolorystyka nawiązuje do oficjalnych barw zespołu Toyota Gazoo Racing.

Wersja Fuji Speedway zawiera również aktywny dyferencjał, adaptacyjne zawieszenie i sportowe hamulce. Toyota GR Supra w limitowanej edycji będzie oferowana tylko na początku sprzedaży, a liczba egzemplarzy została ograniczona do 200.

Produkcja dwulitrowej GR Supry ruszy już niedługo. Rozpoczęcie sprzedaży w Europie zaplanowane jest na marzec 2020 roku.

