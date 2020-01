Bezpieczny Autokar 2020. Co zrobić, jeśli chcemy, żeby służby sprawdziły autokar naszego dziecka?

Ferie zimowe w Polsce już się zaczęły

Kiedy wypadają ferie zimowe w 2020 roku? To oczywiście zależy od województwa i dzieci z pięciu regionów Polski już od 13 stycznia cieszą się odpoczynkiem od szkoły. Ferie w Polsce w tym roku:

13 stycznia - 26 stycznia - lubelskiej, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

20 stycznia - 2 lutego - podlaskie, warmińsko-mazurskie;

27 stycznia - 9 lutego - kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

10 lutego - 23 lutego - dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Bezpieczny Autokar 2020. Kierowcy, stan techniczny i prędkość pod kontrolą

Wzmożone kontrole autokarów będą się odbywały do ostatniego dnia ferii. Inspektorzy sprawdzą stan techniczny, m.in. układ hamulcowy, kierowniczy, stan ogumienia i oświetlenie, czyli te elementy, które decydują o bezpiecznej podróży. ITD zbada także stan kierowców. Prowadzący muszą być trzeźwi, co oczywiste, ale także wypoczęci.

Dziennie kierowca może prowadzić maksymalnie przez 10 godzin i to dwa razy w tygodniu. W pozostałe dni nie może być dłużej za kierownicą niż 9 godzin, a po 4,5 godzinach jazdy musi zrobić obowiązkową,45-minutową przerwę

- przypomina Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur i podkreśla, że to właśnie za naruszenia czasu pracy najczęściej karani są kierowcy autokarów podczas wakacji i ferii.

Polskie dzieci są coraz bezpieczniejsze? Tak, ale wciąż jest dużo do zrobienia

Kontrole podczas poprzednich ferii wykazały poprawę bezpieczeństwa. Skontrolowano prawie 1100 autokarów. Inspektorzy 50 razy zatrzymali, wydali 8 zakazów dalszej jazdy, a na kierowców nałożyli 250 mandatów. I choć to znacznie lepsze wyniki niż w latach poprzednich, to inspekcja podkreśla:

Choć sytuacja na drogach jest coraz lepsza, to przypadek np. z zeszłorocznych ferii z woj. małopolskiego, w którym 55 dzieci przewożono niesprawnym autokarem i z przekroczeniem dozwolonej prędkości pokazuje, że działania służb kontrolnych muszą być kontynuowane.

Stąd wzmożone kontrole w całym kraju, które potrwają do końca ferii, czyli 23 lutego.

Bezpieczny Autokar 2020. A co zrobić, jeżeli chcemy, żeby służby sprawdziły autokar, którym będzie jechać nasze dziecko?

Akcja akcją, ale każdy rodzic powinien wiedzieć, że może samodzielnie zgłosić dany autokar do kontroli. Gorąco zachęca do tego GITD. O kontrolę doświadczonych inspektorów można poprosić telefonicznie lub mailem w wojewódzkim inspektoracie drogowym. Pamiętajcie jednak, żeby zrobić to z wyprzedzeniem . Wtedy inspekcja będzie mogła zaplanować kontrolę w dniu wyjazdu dziecka. Alvin Gajadhur i Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji mówili:

Apelujemy do wszystkich organizatorów wycieczek, ale też do przewoźników wykonujących usługi przewozowe: przygotujcie się do wyjazdu i jedźcie bezpiecznie. Inspekcja Transportu Drogowego będzie kontrolowała wasze pojazdy. Apelujemy też do rodziców, żeby wszelkie wątpliwości zgłaszali do właściwego miejscowo ITD.

W tym miejscu znajdziecie dane kontaktowe poszczególnych inspektoratów: https://gitd.gov.pl/kontakt/witd/

O kontrolę autokaru można poprosić także policjantów. Dzwonimy wtedy do lokalnej jednostki policji. Funkcjonariusze sprawdzą stan techniczny autokaru, sprawność psychofizyczną kierowcy, jego uprawnienia i trzeźwość.

Powstała także specjalna strona BezpiecznyAutobus.gov.pl (kliknij w link), gdzie możecie sprawdzić dane techniczne autokaru. W raporcie znajdziemy m.in.:

dane o badaniu technicznym,

dane techniczne autokaru,

oraz informacje o polisie OC.

Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości dotyczące autokaru, którym ma na ferie jechać wasze dziecko nie wahajcie się, tylko poproście odpowiednie służby o kontrolę. To nic nie kosztuje, a może znacznie poprawić bezpieczeństwo naszych najbliższych.

