Genesis GV80 oficjalnie. To luksusowy SUV z Korei, który rzuci wyzwanie GLE, Q7 i X5

Genesis to południowokoreańska marka premium należąca do Hyundaia, która konsekwentnie zdobywa uznanie na całym świecie. Poza rodzimym rynkiem Genesis cieszy się coraz mocniejszą pozycją także w Stanach Zjednoczonych. GV80 to najnowszy SUV producenta, który właśnie zadebiutował w Korei Południowej.

Co to za samochód? Bezpośrednimi rywalami Genesisa GV80 będą przede wszystkim niemieckie luksusowe SUV-y pokroju BMW X5, Audi Q7 oraz Mercedesa GLE. W standardzie Genesis GV80 ma napęd na tył, a AWD znajdziemy na liście opcji. Podczas pierwszej prezentacji mówiono o trzech jednostkach napędowych. Bazowa benzyna R4 ma 2,5 litra pojemności i dostarcza kierowcy 300 KM, większa V-szóstka 3.5 to już 375 KM. Dla zwolenników diesli przygotowaną wysokoprężne V6 o mocy 278 KM.

Genesis GV80 fot. Genesis

Koreańczycy postawili na dość odważny projekt nadwozia, który sprawi, że Genesis GV80 z pewnością będzie się wyróżniać na drodze. Nie zabrakło tak lubianego przez klientów tej klasy ogromnego grilla, chromowanych akcentów, ciekawych reflektorów LED i masywnej sylwetki. W naszej galerii znajdziecie sporo zdjęć nowego SUV-a.

Genesis GV80 fot. Genesis

Jeszcze ciekawiej prezentuje się wnętrze Genesisa GV80. Oczywiście znajdziemy na pokładzie duże ekrany z obowiązkowymi ostatnio wirtualnymi i aż 14,5-calowym ekranem wyświetlaczem systemu multimedialnego. W przeciwieństwie do niemieckiej konkurencji Genesis nie zdecydował się na obsesyjne usuwanie z kabiny przycisków i przełączników, znajdziemy ich tu więc całkiem sporo. A to zawsze dobra informacja, jeżeli chodzi o wygodę. Wnętrze ma być też naszpikowane najnowszymi systemami, a do wykończenia Genesis wykorzystuje materiały najwyższej jakości.

Genesis GV80 fot. Genesis

Przy ewentualnej europejskiej premierze Genesisa GV80 wciąż stoi duży znak zapytania. Marka jednak rozwija się w imponującym tempie, możliwe więc, że Hyundai za jakiś czas zdecyduje się na próbę walki z Audi, BMW i Mercedesem również na ich terenie.