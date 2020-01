Skoda Kamiq Scoutline. Nowa wersja crossovera, teraz czas na terenowy makijaż

Scout w Skodzie oznacza lekko uterenowione wersje. W takiej wersji można zamówić np. Karoqa, Kodiaqa i Superba. Z kolei Scoutline to linia stylistyczna dla mniejszych modeli, w której producent funduje im terenowy makijaż.

Takiej właśnie wersji doczekał się właśnie najmniejszy crossover Czechów, model Kamiq. Kamiqa Scoutline pokazano w internecie, a targową premierę zaplanowano na marzec i Salon Samochodowy w Genewie. Kamiq doczekał się już innej stylowej wersji - sportowej Monte Carlo.

Skoda Kamiq Scoutline na drodze będzie się wyróżniała terenowymi dodatkami - czarnymi nakładkami na nadkola, chromowanymi akcentami, oznaczeniami wersji i srebrnymi osłonami z przodu oraz z tyłu. W tej wersji standardem powinny być także pełne reflektory LED i przyciemniane szyby. Do dwóch pierwszych zdjęć Kamiq Scoutline pozuje w ciekawym, niebieskim kolorze, ale wybrać będzie można oczywiście także inne lakiery.

We wnętrzu? Skoda nie ujawniła jeszcze żadnych zdjęć, ale wiemy, czego można się po Kamiqu spodziewać. Będzie to bogato wyposażona wersja z plastikowymi, "drewnianymi" dekorami, aluminiowymi nakładkami na pedały, specjalną tapicerką, oświetleniem nastrojowym i strategicznymi miejscami wykończonymi skórą. Cena na razie pozostaje tajemnicą, ale cennik Kamiqa Monte Carlo otwiera 88 450 zł.

Skoda Kamiq Scoutline fot. Skoda

Co pod maską? Kierowcy do wyboru mają dostać wszystkie wersje silnikowe, jakie ma w ofercie Kamiq (choć możliwe, że w Polsce, podobnie jak w przypadku Monte Carlo, najsłabsza benzyna nie będzie dostępna w tej wersji). Mówimy więc m.in. o 1.0 TSI (95 lub 115 KM), 1.5 TSI 150 KM oraz dieslu, który do Polski jeszcze nie trafił. Do wyboru oczywiście ręczna lub automatyczna skrzynia DSG.

Napęd 4x4? Tego Kamiq, nawet jako Scoutline, nie będzie miał. Prawdopodobnie dlatego nazywa się "Scoutline", a nie "Scout" jak większe modele, które 4x4 mają.

