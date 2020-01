Pijany kierowca pokryje koszty leczenia poszkodowanych w wypadku. Takich zmian w prawie chcą posłowie

Gość: moni 22 minuty temu Oceniono 3 razy 3

czy dotyczy to również pijanych senatorów czy posłów jeżdżących pod wpływem a uchylających się od wszelkiej odpowiedzialności ? Pijani powinni być dodatkowo świadkami zabiegów chirurgicznych bądź ewentualnie oglądać przygotowywanie zwłok do pochówku - może to by otworzyło im oczy na tragedie którą wyrządzili, to napewno zapadłoby w pamięć a nie jakies śmieszne mandaty !!!