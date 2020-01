Na polskich drogach jest już 10 tysięcy samochodów elektrycznych. Kiedy będzie milion?

Premier Morawiecki roztoczył przed wszystkimi idylliczną wizję elektryfikacji polskich dróg. Mało kto jednak wierzy w powodzenie tego planu. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podsumował statystyki sprzedaży samochodów elektrycznych na polskim rynku. Z liczb wynika, że zapowiadany przez premiera milion jest jeszcze bardziej nieosiągalny niż się wszystkim wydawało.

REKLAMA

Ledwo 10 tysięcy

Skoro za pięć lat mamy mieć w Polsce milion samochodów elektrycznych, to ile jest teraz? Powinno być kilkadziesiąt, lub wręcz kilkaset tysięcy. Jednak łącznie (wliczając samochody osobowe i dostawcze z napędem elektrycznym, hybrydowym typu plug-in i jeden pojazd wodorowy) mamy w Polsce 10 232 samochody ze zelektryfikowanym napędem. Z tej puli 4 322 sztuki (32,2 proc.) kupiono w 2019 roku, a aż 2 775 aut to nowe egzemplarze prosto z salonów. Zatem w minionym roku wzrost w stosunku do 2018 r. wyniósł aż 95,5 proc. SAMAR przewiduje, że kolejne lata także przyniosą dwucyfrowe tempo wzrostu. Do 2025 r. z milionem możemy nie zdążyć, ale widać, że kierowcy przekonują się do aut z alternatywnym źródłem napędu.

W tych województwach jest najwięcej samochodów elektrycznych

Najwięcej aut zarejestrowano w województwie mazowieckim - aż 3 777 szt., to ponad 1/3 rynku. Po około tysiącu aut zelektryfikowanych trafiło do województwa małopolskiego (1019 szt.), dolnośląskiego (950 szt.) i wielkopolskiego (922 szt.). Najmniej samochodów elektrycznych zarejestrowanych zostało w województwach opolskim (96 szt.), warmińsko-mazurskim (103 szt.) oraz lubuskim (105 szt.).

Ponad 60 proc. samochodów elektrycznych jest rejestrowanych przez firmy. Aż 50-procentowy udział mają firmy leasingowe, a ponad 17 proc. stanowią przedsiębiorstwa carsharingowe.

Najpopularniejsze w Polsce marki samochodów elektrycznych i zelektryfikowanych:

BMW - 2 835 szt., Nissan - 1 325 szt., Volvo - 728 szt., Mini - 722 szt., Mitsubishi - 617 szt., Tesla - 594 szt., Renault - 522 szt., Porsche - 321 szt., Kia - 276 szt., Fiat - 276 szt.

Najpopularniejsze w Polsce modele samochodów elektrycznych i zelektryfikowanych: