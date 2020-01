Kolejny dzień, kolejny przekręcony licznik. Aż 600 tysięcy km... Czekamy na milion?

300 tysięcy, 500 tysięcy... Teraz policja informuje, że zatrzymała ciężarówkę z przebiegiem cofniętym o ponad 600 tysięcy km. Możliwe, że to nowy rekordzista. Chyba, że już ktoś przebił ten wynik, a to by nas wcale nie zdziwiło.

Źródło: publicdomainpictures.net/

