Mercedes i BMW stoczyły w 2019 r. walkę o tytuł globalnego lidera klasy premium. Wynik taki sam jak w Polsce

Mercedes przed BMW, ale z niewielką przewagą. Tak zakończył się rok 2019 r. na polskim rynku premium. I identyczną sytuację obserwujemy w globalnych statystykach za zeszłe dwanaście miesięcy. Niemiecki pojedynek robi się coraz bardziej zacięty. Wynik to 2,34 do 2,17 dla Stuttgartu.

Mercedes na całym świecie sprzedał 2,34 miliona samochodów. Marka odnotowała rekordowe wyniki w Stanach Zjednoczonych, Niemczech oraz Chinach. Świetną sprzedaż napędzają przede wszystkim SUV-y i najwyższe wersje limuzyn z gwiazdą na masce. Ciekawostką jest rynek chiński, gdzie Mercedes poprawił się rok do roku o 6,2 proc. - serwis Autonews Europe podaje, że Daimler w Państwie Środka sprzedawał średnio 700 Mercedesów w najbardziej luksusowym wydaniu z dopiskiem Maybach miesięcznie. Imponująca liczba, bo to jedne z najdroższych limuzyn na świecie. W Polsce ceny Mercedesa-Maybacha Klasy S startują od 682 300 zł (560) lub 915 600 zł (650).

Mercedes był liderem nie tylko w Polsce. Rok zakończył na pierwszym miejscu m.in. w Niemczech, USA, Zjednoczonym Królestwie, Francji, Szwajcarii, Południowej Korei, Japonii, Australii, Kanadzie i RPA.

BMW może się pochwalić niewiele gorszym wynikiem. Bawarczycy na całym świecie sprzedali 2,17 miliona samochodów i cały czas nawiązywali z Mercedesem równorzędną walkę. 2019 był rekordowym rokiem dla marki. Co więcej, jako grupa BMW sprzedało więcej samochodów osobowych niż Daimler. Jeżeli do BMW dodamy jeszcze MINI oraz Rolls-Royce'a to koncern zakończył 2019 r. z 2,52 miliona sprzedanych aut. Dla Daimlera to ok. 2,34 miliona - do Mercedesa dorzucamy sprzedaż Smarta.

A kto zajął trzecie miejsce? Tutaj również sytuacja taka sama jak w Polsce - już z wyraźną stratą (1,85 miliona rejestracji na całym świecie) podium zamyka Audi.