Opinie Moto.pl: Hybryda na gaz ? najbardziej oszczędne źródło napędu. Przetestowaliśmy Toyotę Corollę z instalacją LPG

We współczesnej motoryzacji coraz częściej szukamy ekologii i ekonomii. Los planety przestaje być nam obcy, a kierowcy (i producenci samochodów) troszczą się o klimat. Dobrym sposobem na obniżenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, jest zakup pojazdu hybrydowego. Jeśli natomiast szukamy rozwiązania, które pomoże nam obniżyć koszty codziennej eksploatacji samochodu, można pokusić się o montaż instalacji gazowej. A gdyby tak połączyć przyjemne z pożytecznym? Firma STAG opracowała technologię umożliwiającą montaż instalacji LPG do samochodu z napędem hybrydowym. Przetestowaliśmy to rozwiązanie i jesteśmy na tak!

Hybrydowa Toyota w gazie

Do przekonania się na własnej skórze, jak jeździ się hybrydą w gazie, wybraliśmy najnowsze wcielenie Toyoty Corolli. Toyota uchodzi za pioniera, a zarazem lidera w świecie hybrydyzacji, a nowa Corolla sama w sobie jest świetnym, dopracowanym, dynamicznym i ekonomicznym autem. Montaż instalacji gazowej wydaje się więc próbą ulepszenia dobrego. Ale czy skuteczną?

Producenci samochodów hybrydowych przeprowadzili badania, z których wynika, że podczas jazdy po mieście takie auta mniej więcej połowę przejeżdżanych odległości pokonują na prądzie. Wykorzystując silnik elektryczny do spokojnego przyspieszania, a także układ odzyskiwania energii, który działa szczególnie podczas hamowania, blisko połowę dystansu pokonamy w trybie bezemisyjnym. Głównie dzięki temu samochody hybrydowe mogą pochwalić się tak niskim zużyciem paliwa oraz znikomymi ilościami emitowanych szkodliwych substancji – spore dystanse pokonują z wyłączoną jednostką spalinową. Jeśli oszczędność wynikająca z obecności na pokładzie silnika elektrycznego to za mało, można pokusić się o montaż instalacji LPG.

Jak to jeździ?

Właśnie takie auto trafiło do naszej redakcji na kilkudniowy test. Seryjna Toyota Corolla Hybrid napędzana jest tandemem w postaci silnika elektrycznego i motoru spalinowego o pojemności 1.8 litra. Moc systemowa całego układu wynosi 122 KM. Nasz egzemplarz został dodatkowo wyposażony w instalację LPG marki STAG. Sterownik Qnext Plus odpowiada za załączanie gazu w odpowiednim momencie, zatem kierowca nie musi się niczym przejmować. Po prostu wsiadasz i jedziesz, tak jak zwyczajnym samochodem zasilanym jedynie benzyną. W praktyce nawet trudno poczuć moment, w którym komputer sterujący zmienia źródło zasilania z benzyny na gaz. W razie potrzeby możemy to też zrobić manualnie, za pomocą przełącznika umieszczonego przed dźwignią skrzyni biegów, na którym LED-owe lampki pokazują nam stan napełnienia 35-litrowej butli umieszczonej w bagażniku. Owa butla może być jedynym minusem montażu instalacji gazowej. Po pierwsze tracimy miejsce na koło zapasowe. Producent i tak nie przewiduje dla tego modelu koła zapasowego, jednak butla z gazem umieszczona pod podłogą, odbiera nam miejsce na przechowywanie np. zestawu naprawczego czy trójkąta ostrzegawczego. Druga sprawa dotyczy zmniejszenia i tak nie największego bagażnika. Toyota Corolla Hatchback oferuje 361 litrów pojemności bagażnika. Montaż butli z gazem, podnosi podłogę o kilka centymetrów co nie tylko odbiera nieco przestrzeni, ale także niezbyt estetycznie wygląda – po otwarciu bagażnika mamy wrażenie, że podłoga się o coś zapiera i „odstaje”.

Ile pali hybryda w gazie?

Podczas testu średnie zużycie gazu w mieście wyniosło 5,6 l/100 km. Jednak w weekend, kiedy ruch na warszawskich ulicach jest znacznie bardziej płynny, udało się zmniejszyć ten wynik o prawie litr. Toyota w danych technicznych Corolli obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 3,6 l benzyny na 100 km, jednak by osiągnąć ten wynik trzeba się mocno postarać. 4-5 litrów w wersji zasilanej gazem jest zupełnie możliwe do osiągnięcia, i to przy nieznacznym wkładzie ecodrivingu. Podczas testów unikaliśmy gwałtownego przyspieszania, dozwoloną prędkość staraliśmy się osiągnąć możliwie szybko, ale bez wciskania gazu w podłogę. Późniejsze podtrzymanie prędkości wymaga już tylko muskania prawą stopą pedału przyspieszania, a wtedy komputer sterujący odłącza instalację gazową, a my bezszelestnie poruszamy się na prądzie.

Jak działa hybryda zasilana autogazem?

Samochody hybrydowe mogą poruszać się zarówno w trybie spalinowym (w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na moc lub niedostatecznie naładowanych akumulatorów), lub w trybie elektrycznym. Wszystkim steruje komputer, który odpowiednio uruchamia poszczególne źródła napędu. W konwencjonalnej hybrydzie paliwem jest benzyna, a w wariancie zasilanym gazem – także gaz LPG. Stąd zatem główna oszczędność.

Litr gazu kosztuje około 2,4 zł, a litr benzyny – ponad dwa razy więcej. Średnie zużycie zależy od rodzaju samochodu i silnika, ale eksploatacja samochodu z instalacją LPG zawsze będzie bardziej opłacalna, niż auta z konwencjonalnym napędem.

Pełny zbiornik gazu o pojemności 35 litrów kosztuje około 80 zł, a przejedziemy na nim ok. 500 kilometrów. Dodatkowo mamy oczywiście standardowy 50-litrowy bak na benzynę. Zatem po pełnym zatankowaniu „zagazowanej” Corolli mamy spokój z wizytami na stacji benzynowej na dużo ponad 1000 kilometrów.

Sposób na niezawodność

Wielu kierowców obawia się montażu instalacji gazowej w swoim aucie. Krążą mity o drogim serwisowaniu i kłopotliwych naprawach. Jednak temu da się bardzo łatwo zapobiec – wystarczy całą instalację zamówić u jednego producenta. Składanie instalacji LPG z komponentów różnych firm i zakładanie jej w garażu przysłowiowego pana Kazia, nie jest najlepszym pomysłem. Decydując się na zakup wszystkich podzespołów w jednym miejscu, mamy gwarancję, że wszystko będzie działać jak w szwajcarskim zegarku.

Czy to się opłaca?

Koszt instalacji gazowej jaka trafiła na pokład testowanej przez nas Toyoty Corolli, to około 2 900 zł. Patrząc na niskie koszty eksploatacji (100 km przejedziemy za około 12-13 zł, czyli ekwiwalent 2,5 l benzyny), wydatek ten zwróci się dość szybko, choć zależy to od liczby pokonywanych kilometrów.

