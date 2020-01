Nie! Pieszy nie będzie miał bezwzględnego pierwszeństwa

susdomestica wczoraj Oceniono 13 razy 7

W przepisach jest jasno napisane, że pieszy nie może wchodzić pod jadący samochód... a już teraz zdarzają się geniusze, którzy pakują się pod koła (byłem światkiem takiej sytuacji, jak gość ciągnął dziewczynę za sobą pod samochód, bo on ma pierwszeństwo i będzie z niego korzystał choćby miał zginąć). Oczywiście nie mam zamiaru bronić tu kierowców, bo każdy popełnia błędy. Jednak dobrze by było mieć jakiś instynkt samozachowawczy, co rodzinie pieszego po tym, że sprawca wypadku poszedł siedzieć? Czy komuś to zwróci życie?