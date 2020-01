Licznik cofnięty o pół miliona kilometrów. Padł kolejny rekord

mccudden wczoraj Oceniono 28 razy 28

Będąc człowiekiem od sprzedaży używanych aut własnej marki w sieci "Iveco" wyciągnąłbym ten samochód z policyjnego dołka, odświeżyłbym i wykorzystał w reklamie:



"To jest Iveco na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym Iveco? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie – mówimy – to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo”



I tu wchodzi przebitka na licznik z półmilionem kilometrów.