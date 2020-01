Nowy Ford Bronco na filmie popisuje się na bezdrożach. Terenówka powróci już "wiosną 2020"

Otwierające artykuł zdjęcie to oczywiście koncepcyjny Ford Bronco, który dopiero zapowiada produkcyjny model. Ford ujawnia bardzo mało szczegółów dotyczących nowego Bronco, a praktycznie wszystko co o nim wiemy pochodzi z kolejnych przecieków. Producent jest jednak już coraz bliżej ujawnienia pierwszych danych technicznych. Ford pokazał właśnie film z testów nowego Bronco w terenie. Jeszcze zamaskowanego prototypu.

>>> Jak z terenowymi przeszkodami radzi sobie długo wyczekiwana terenówka możecie zobaczyć tutaj:

Nowy Ford Bronco - data premiery

Kiedy terenówka powróci? Na oficjalnej stronie modelu widzimy tylko orientacyjne "wiosna 2020". Model opisywany jest jako "Ford Bronco 2021" - do salonów przyjedzie więc albo pod koniec 2020 r. albo na początku 2021 r.

Nowy Ford Bronco - najważniejsze informacje

A co już wiemy o Fordzie Bronco? To informacje, które uważa się za prawie pewne. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że do premiery zostało jeszcze trochę czasu. Przy każdym punkcie trzeba więc postawić mały znak zapytania.

stylistyka ma nawiązywać do modelu sprzed lat i zaprezentowanego powyżej konceptu;

Bronco powstanie na zmodyfikowanej płycie podłogowej T6, którą wykorzystano do budowy nowego Forda Rangera;

mimo mody na crossovery wszelkiej maści przedstawiciele Forda często określają nowe Bronco mianem "pełnoprawnego SUV-a średnich rozmiarów". Ponadto, wiemy, że Bronco ma być rasową terenówką zbudowaną na ramie;

nowy model ma być wyposażony w technologię AdvanTEK, która poprawi jego możliwości w terenie. Na wyposażeniu seryjnym będą montowane osie firmy Dana;

ciekawym rozwiązaniem zaprezentowanym w koncepcie jest dach składający się z kilku paneli, które można zdemontować. Takie rozwiązanie ma trafić do produkcyjnego auta. Bronco ma być też dostępny w dwóch wersjach: dwu lub czterodrzwiowej. Podobnie jak Jeep Wrangler;

amerykańskie media twierdzą, że pod maską Bronco będzie pracował silnik 2.3 EcoBoost o mocy 274 KM i 420 Nm maksymalnego momentu obrotowego. W cenniku znaleźć ma się także 2.7 EcoBoost V6 (330 KM, 542 Nm). Do wyboru będzie dziesięciostopniowy automat lub ręczna skrzynia.

Na potwierdzenie tych informacji czekamy do wiosny.

