Dacia Duster polskim numerem 1 wśród klientów indywidualnych. Rejestracje nowych aut w 2019 r. bez flot

W zeszłym roku w Polsce zarejestrowano 555 609 nowych samochodów. Tradycyjnie większość z nich zakupiły floty. Klienci indywidualni zarejestrowali 162 881 aut, o 10,4 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2018 r. To większy wzrost niż całego rynku nowych samochodów, bo ten wzrósł o 4,4 proc. Najpopularniejszymi modelami w 2019 r. były Skoda Octavia oraz Toyota Corolla - dwa kompakty stoczyły ze sobą zażartą walkę, a Skoda wygrała z niewielką przewagą. Jak jednak wygląda zestawienie najpopularniejszych samochodów nad Wisłą, kiedy ze statystyk wyrzucimy firmy?

REKLAMA

Wtedy z wynikiem 9 140 rejestracji na pierwsze miejsce wjeżdża Dacia Duster. I to ze sporą przewagą, gdyż druga na liście Toyota Yaris może się pochwalić wynikiem o prawie 2 000 sztuk gorszym. W pierwszej dziesiątce bestsellerów znajdziemy jeszcze jeden model rumuńskiej marki. To Dacia Sandero na 9. miejscu. Nawet jeśli część z tych aut wyjechała za granicę (reeksport, więcej przeczytasz w artykule poniżej), to i tak trzeba przyznać, że sprzedaż Dacii robi wrażenie. Decyzja Renault o zainwestowaniu w budżetową markę okazała się strzałem w dziesiątkę. Dustera na liście najpopularniejszych samochodów znajdziemy nie tylko w takim kraju jak Polska, ale też Francji czy Niemczech. Rynkach znacznie bogatszych.

Toyota Corolla znalazła się na trzecim miejscu, a Skoda Octavia dopiero na siódmym. Warto też podkreślić wyjątkowo mocną pozycję Toyoty wśród polskich klientów indywidualnych. Dziesiątkę zamyka poprzednik nowej Corolli, model Auris, a o Top10 otarły się jeszcze C-HR oraz Aygo. Z kolei ulubionymi SUV-ami Kowalskiego, oczywiście poza Dusterem, są dwaj krewniacy, Hyundai Tucson oraz Kia Sportage. Dwa SUV-y z Korei Południowej od wielu lat bardzo dobrze radzą sobie na rynku polskich klientów indywidualnych. Tak samo jak Fiat Tipo, który od premiery zawsze melduje się w czołówce.

Oto dwadzieścia najpopularniejszych w 2019 r. modeli wśród polskich klientów indywidualnych. Pełne zestawienie znajdziecie w raporcie Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.

Dacia Duster: 9140 egzemplarzy Toyota Yaris: 7154 Toyota Corolla: 5529 Skoda Fabia: 5358 Fiat Tipo: 4875 Hyundai Tucson: 4094 Skoda Octavia: 3808 Kia Sportage: 3208 Dacia Sandero: 3173 Toyota Auris: 2870 Toyota C-HR: 2657 Toyota Aygo: 2556 Hyundai i20: 2445 Opel Astra: 2221 Opel Corsa: 2214 Suzuki Vitara: 2213 Toyota RAV4: 2200 Renault Clio: 2171 Skoda Rapid: 2164

Podsumowanie całego polskiego rynku w zeszłym roku znajdziesz poniżej.

>>> Maciej Pertyński o silnikach Diesla: najnowsze konstrukcje są szczytowym wytworem cywilizacji technicznej