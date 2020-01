Skoda Kamiq Monte Carlo - ceny w Polsce. 1.0 TSI i ręczna skrzynia od 88 450 zł

Skoda Kamiq Monte Carlo będzie dostępna z dwoma silnikami benzynowymi. Do wyboru kierowcy dostaną 1.0 TSI o mocy 115 KM lub większą, czterocylindrową jednostkę 1.5 TSI, która ma do zaoferowania 150 KM. W obydwu jednostkach można dopłacić do dwusprzęgłowego automatu.

Skoda Kamiq Monte Carlo 2020 - ceny:

1.0 TSI 115 KM + man6: od 88 450 zł

1.0 TSI 115 KM + DSG7: od 94 550 zł

1.5 TSI 150 KM + man6: od 95 950 zł

1.5 TSI 150 KM + DSG7: od 101 050 zł

Skoda Kamiq Monte Carlo, czyli...

Skoda Kamiq jest zaprojektowana zgodnie z nowym językiem designu marki, który łączy w sobie funkcjonalność i emocjonalność. Czarne elementy wykończenia wersji Monte Carlo podkreślają dynamikę modelu i jego sportowy charakter. To idealne połączenie designu nawiązujące do rajdowej tradycji Skody oraz użyteczności miejskiego SUV-a

– podkreśla Oliver Stefani, szef designu Skoda Auto. Wersję Monte Carlo wyróżniają czarne elementy nadwozia i sportowe akcenty we wnętrzu. Z zewnątrz znajdziemy lakierowaną ramkę grilla, elementy stylistyczne zderzaków, osłony lusterek bocznych, relingi dachowe, progi boczne, dyfuzor i centralnie umieszczony napis Skoda na pokrywie bagażnika.

Standardowe wyposażenie Kamiqa Monte Carlo obejmuje czarne 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich ze specjalnym wzorem, pakiet SUNSET z wyższym stopniem przyciemnienia szyb i panoramiczny dach.

Skoda Kamiq Monte Carlo Skoda

Choć nazwa Monte Carlo sugeruje jedynie wizualne usportowienie, w kabinie znalazło się sporo dynamicznych akcentów. Sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami wykonane są w czerwono-czarnej kolorystyce charakterystycznej dla tych wersji. Wielofunkcyjna sportowa kierownica pokryta jest perforowaną skórą z czerwonymi ozdobnymi szwami, tak samo jak wykończenie dźwigni zmiany biegów i dźwigni hamulca ręcznego. Dynamicznego charakteru nadają także chromowane wykończenia nawiewów powietrza, ozdobne nakładki na pedały i czarna podsufitka.

