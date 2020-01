KOZMO na aukcji WOŚP. Przejedź się po torze najszybszym polskim samochodem typu kit-car

Cały dochód z aukcji zostanie przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytować możecie do środy 15 stycznia do godziny 19:54. Co czeka na zwycięzcę? 10 minut za kierownicą KOZMO na Torze Łódź. >>> Aukcję znajdziecie w tym miejscu <<<

Nie wiecie co to KOZMO?

KOZMO to auto zrodzone z pasji i marzeń, stworzone, aby przybliżyć świat wyścigów. Niedrogi samochód wyścigowy dopuszczony do ruchu ulicznego

- czytamy na stronie aukcji. To najszybszy polski samochód typu kit-car, który zbudował nasz kolega z pracy. Waży tylko 800 kg, a napędza go silnik o mocy 175 KM. Dzięki niskiej masie zapewnia wyjątkową prędkość w zakrętach, a spora moc to gwarancja równie dużych emocji na prostych. KOZMO powstało w myśl zasady założyciela marki Lotus:

Więcej mocy to więcej prędkości na prostych, mniej masy to więcej prędkości wszędzie.

Licytacja trwa do środy.