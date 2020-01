Studio Biznes wróciło po świątecznej przerwie, a w nim Lexus RX 450h

Studio Biznes to program na żywo Gazety.pl, który możecie oglądać co środę o 12.00. Prowadzi Łukasz Kijek. To nie tylko nowości gospodarcze i najważniejsze informacje ze świata biznesu. W każdym odcinku - obok prowadzącego i gości - występuje redaktor naczelny Moto.pl, Tomasz Korniejew. Dzisiaj w części motoryzacyjnej przyjechał do nas Lexus RX w topowym wydaniu 450h.

REKLAMA

fot. Lexus Otwórz galerię (9)

REKLAMA