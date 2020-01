Via Baltica - są plany na kolejne odcinki trasy S61

Via Baltica biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę, aż do Estonii. Z początkiem stycznia 2020 r. podpisano umowy opiewające na 1,8 miliarda złotych. Oznacza to, że w najbliższej przyszłości kierowcy pojadą nowymi odcinkami tej trasy. Podpisano umowy na dokończenie projektowania i budowy 40 kilometrów drogi ekspresowej S61 na odcinkach Suwałki - Budzisko i Podborze - Śniadowo.

REKLAMA

S61 nabiera kształtów

Łączna długość przyszłej trasy S61 to prawie 210 km. Kierowcy aktualnie mają do dyspozycji dwa odcinki o łącznej długości ok. 25,5 km (fragment obwodnicy Augustowa i cała obwodnica Suwałk. Pozostała część S61 jest w realizacji w formie podpisanych umów z wykonawcami albo w budowie.

78,12 km - w budowie (Śniadowo - Łomża Południe, Kolno - Stawiski, Stawiski - Szczuczyn, II jezdnia obwodnicy Szczuczyna, Wysokie - Raczki)

66,3 km - etap uzyskiwania decyzji ZRID (Łomża Południe - Łomża Zachód, Łomża Zachód - Kolno, Szczuczyn - Ełk Południe, Ełk Południe - Wysokie)

39,62 km - podpisane umowy na dokończenie projektowania i budowy (Podborze - Śniadowo, Suwałki - Budzisko).

Wiosną 2020 roku planowane jest oddanie II jezdni obwodnicy Szczuczyna, a realizacja ostatnich odcinków S61 powinna zakończyć się w III kwartale 2023 r.

S61, Via Baltica GDDKiA

S61 Suwałki - Budzisko

Odcinek będzie miał 24,16 km długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z nawierzchnią z betonu cementowego. W ramach inwestycji powstaną 33 obiekty inżynierskie oraz dwa węzły: Suwałki Północ i Szypliszki. Zrealizowane zostaną dwa MOP-y kategorii I: Budzisko Wschód i Budzisko Zachód. Zakończenie prac jest planowane na jesień 2022 roku.

S61 Podborze - Śniadowo

Odcinek trasy S61 od węzła Podborze (z węzłem) do węzła Śniadowo (bez węzła), ma długość 19,46 km. Dodatkowo inwestycja obejmie przebudowę ok. 3 km istniejącej S8. Wartość obecnej umowy to blisko 750 mln zł. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zakończenie robót planowane jest na III kwartał 2023 r.

Źródło: GDDKiA