Kupujemy coraz więcej drogich samochodów. W 2019 r. rynek aut premium wzrósł o ponad 7 proc.

W 2019 roku w Polsce zarejestrowano 555 609 nowych samochodów, a to oznacza poprawę w porównaniu z rokiem 2018 o 4,4 proc. Jeszcze większe wzrosty rejestracji notuje segment aut luksusowych. Liczba rejestracji w klasie premium w zeszłym roku wyniosła 78 942, czyli o 7,14 proc. więcej. Najpopularniejszymi nowymi modelami nad Wisłą w przekroju całego rynku były Skoda Octavia, Toyota Corolla oraz Opel Astra. A jak to wygląda w przypadku samochodów luksusowych? Przyglądamy się dzisiaj raportowi, który opublikował Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.

Które marki premium cieszyły się największym zainteresowaniem w 2019 r.?

Bezkonkurencyjni okazali się producenci z Niemiec. Liderem klasy premium w 2019 r. był Mercedes, któremu udało się poprawić rok do roku o 4,64 proc. i zamknąć 2019 r. wynikiem 21 072 zarejestrowanych aut. Do końca z Mercedesem o polskich klientów rywalizowało BMW, które znalazło się na ogromnym, aż 32,52-procentowym plusie. Do głównego rywala Bawarczycy nie stracili wiele - nad Wisłą zarejestrowano 20 699 BMW.

Daleko z tyłu znalazło się Audi oraz Volvo z odpowiednio 13 777 (-6,19 proc.) oraz 10 975 (+4,96 proc.) rejestracjami.

Mercedes - 21 072 szt. BMW - 20 699 szt. Audi - 13 777 szt. Volvo - 10 975 szt. Lexus - 3 953 szt. MINI - 2 391 szt. Land Rover - 2 077 szt. Porsche - 1 821 szt. Jaguar - 1 283 szt. DS - 316 szt.

Volvo XC60 wciąż na szczycie, ale BMW 3 było bardzo blisko

Od wielu lat najpopularniejszym samochodem klasy premium w Polsce jest Volvo XC60. I tak było również w 2019 r., ale Szwedzi czuli przez cały rok czuli na karku oddech nowej trójki BMW. Różnica pomiędzy tymi dwoma autami jest symboliczna. Podium zamknęło inne BMW - SUV klasy średniej X3, bezpośredni konkurent XC60.