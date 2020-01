Ulubione auta premium Amerykanów w 2019 r.? BMW wygrywa z Mercedesem

Bawarczycy z BMW zakończyli rok 2019 r. w dobrych nastrojach. Marka okazała się liderem segmentu luksusowych samochodów na amerykańskim rynku, sprzedając w USA aż 324 826 aut. Co ważne, w przeciwieństwie do głównego rywala BMW zanotowało dość wyraźny wzrost sprzedaży (4,4 proc.). Świetne wyniki Niemcy zawdzięczają przede wszystkim crossoverom i SUV-om oraz nowej trójce. SUV-y stanowią już prawie połowę sprzedaży BMW - 159 277 szt. do 165 549 "klasycznych" aut.

Drugie miejsce zajął Mercedes, który sprzedał w Stanach 316 094 aut, czyli praktycznie tyle samo co w 2018 r. (wzrost rejestracji o 135 aut). Daimler również obserwuje spadek zainteresowania klasycznymi modelami na rzecz SUV-ów, które zyskują klientów. Przykładowo, Klasa G poprawiła się aż o 85,1 proc., GLE o 8,6 proc., a GLC o 5,6 proc.

Mercedes-Benz Klasy G (G 350 d) fot. Mercedes-Benz

Trzecim producentem premium na amerykańskim rynku okazał się Lexus, który zakończył rok z wynikiem 298 114 sprzedanych aut (-0,1 proc.). Jakie marki jeszcze znalazły się w czołówce?

Audi - 224 111 szt. (+0,4 proc.),

Cadillac - 156 246 szt. (+1,0 proc.),

Lincoln - 112 204 szt. (+8,3 proc.),

Acura - 157 385 szt. (- 1,0 proc.),

Infiniti - 117 708 szt. (- 21,1 proc.).

