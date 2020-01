W zeszłym roku ściągnęliśmy do Polski ponad milion samochodów. Średni wiek auta to prawie 12 lat

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR opublikował właśnie raport dotyczący importu używanych samochodów do Polski. I choć same liczby są ciekawe, to nie liczcie na przełomowe zmiany preferencji polskich kierowców. Wnioski z raportu są bardzo podobne do podobnych zestawień z lat ubiegłych - ściągamy auta przede wszystkim z Niemiec, przeciętny wiek pojazdu przekracza 10 lat, a diesle wciąż trzymają się mocno na rynku wtórnym.

Import samochodów używanych do Polski w 2019 r. wyniósł 1 009 184 szt., co oznacza wzrost o 0,59 proc. w porównaniu z 2018 r. Statystyczny pojazd ma 11 lat i 11 miesięcy. Samochody osobowe stanowiły 92 proc. całego importu, a nad Wisłę przyjechało sporo diesli, bo te stanowią 43,7 proc sprowadzonych samochodów.

Skąd ściągamy do Polski używane samochody?

Chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że odpowiedź brzmi "z Niemiec". W 2019 r. było to aż 582 712 pojazdów, czyli 57,7 proc. całego importu. Kolejne miejsca również nie są niespodziankami: Francja oraz Belgia.

Niemcy – 582 712 szt., Francja – 98 635 szt., Belgia – 70 377 szt., Holandia – 41 919 szt., Włochy – 38 649 szt., Stany Zjednoczone – 33 037 szt., Szwajcaria – 27 862 szt., Austria – 25 223 szt., Dania – 25 209 szt., Szwecja – 22 439 szt.

Ulubione marki? Volkswagen i Opel

Do Polski ściągnięto w zeszłym roku ponad 117 tys. volkswagenów i prawie 102 tys. opli. To zdecydowanie najchętniej importowane marki. Zestawienie marek zdominowali producenci z Niemiec. W pierwszej dziesiątce znajdziemy jeszcze dwie marki z Francji oraz jedną z Japonii.

Volkswagen – 118 277 szt., Opel – 101 739 szt., Ford – 86 832 szt., Audi – 85 824 szt., Renault – 65 471 szt., BMW – 60 073 szt., Peugeot – 50 722 szt., Citroen – 48 468 szt., Mercedes – 43 915 szt., Toyota – 36 825 szt.

Ulubiony model? Tutaj również obyło się bez niespodzianek

Wielka trójka polskiego importu samochodów używanych od wielu lat pozostaje taka sama. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszy się Audi A4, a na podium znajdziemy jeszcze Volkswagena Golfa oraz Opla Astrę. Prawie wszystkie modele w pierwszej dziesiątce to samochody niemieckie.