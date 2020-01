Raport przygotowano na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Został opublikowany w ostatnich dniach grudnia i dotyczy 2018 roku (szczegółowe dane dotyczące wypadków w 2019 roku nie są jeszcze dostępne).

Ile kosztują wypadki

W 2018 roku budżet państwa uszczuplił się o 56,6 mld zł przez wypadki i kolizje drogowe. To 2,7 polskiego PKB. Więcej niż w 2020 roku zaplanowano na program 500+ (rząd planuje na niego przeznaczyć 41,2 mld zł). Twórcy raportu, uśredniając szczegółowe dane ze wszystkich wypadków w Polsce w 2018 roku, wyliczyli, że budżet traci:

2,4 mln zł na ofierze śmiertelnej,

3,3 mln zł na osobie ciężko rannej,

48,2 tys. zł na osobie lekko rannej,

1,4 mln zł na każdym wypadku drogowym,

26,7 tys. zł na każdej kolizji drogowej.

Skąd te liczby? Twórcy raportu uwzględnili:

koszty prac służb policyjnych i ratowniczych,

koszty usług prosekcyjnych i pogrzebu,

koszty hospitalizacji,

koszty postępowania karnego,

koszty rekompensat i zadośćuczynienia,

straty materialne,

straty gospodarcze kraju.

Wypadki coraz droższe

Ostatni raport kosztów wypadków i kolizji drogowych dotyczył 2015 roku. Wówczas wypadków i ich ofiar było więcej, a mimo to w 2018 roku koszty zdarzeń drogowych były o 11 proc. wyższe. Twórcy raportu zakładają jednak, że do 2023 roku będą one spadać, bo rząd zakłada ograniczenie liczby wypadków. Wstępne dane za ubiegły rok zdają się jednak tym planom przeczyć - ofiar śmiertelnych wypadków było więcej niż w 2018 roku.