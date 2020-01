Pół redakcji bawi się suwakami. Jak limity prędkości i uprzejmość kierowców wpływają na korki

Korek wcale nie musi być spowodowany wypadkiem lub awarią na drodze. Czasem po prostu wszyscy stają i nikt nie wie dlaczego. A powodów może być mnóstwo - zwiększony ruch ciężarówek, nieuprzejmość (lub wręcz zbytnia uprzejmość) kierowców czy zachowanie ich podczas zmiany pasa ruchu.

Gra online, którą znajdziecie pod tym linkiem, może wydawać się banalnie prosta. Jednak całą redakcją na ładnych kilkanaście minut zamieniliśmy się w dzieci bawiące się suwakami. Bo w owej grze możemy dowolnie modyfikować sytuację drogową.

Symulator korków traffic-simulation.de

Zrób własny korek

Zaczynamy od wyboru miejsca - może to być zjazd lub wjazd na autostradę, skrzyżowanie, rondo czy droga o wysokim kącie nachylenia. Następnie mamy do dyspozycji sporo parametrów. Możemy zwiększać lub zmniejszać liczbę pasów ruchu, wstawiać ograniczenia prędkości, roboty drogowe czy blokady poszczególnych pasów. Wreszcie przechodzimy do zachowania kierowców. Suwakami po prawej stronie regulujemy natężenie ruchu, średnią prędkość pojazdów, liczbę ciężarówek, a nawet uprzejmość kierowców (co ciekawe, wyrażoną w jednostce przyspieszenia). Mamy też wpływ na kierunki, w których poruszają się samochody.

Na trzypasmowej drodze z jedną drogą dojazdową wystarczy zwiększyć natężenie ruchu ciężarówek z 10 do 25 proc. by zakorkować cały fragment trasy. Podobnie sytuacja wygląda jeśli zmienimy wartość uprzejmości kierowców na ujemną - kilkanaście sekund i wszystko stoi.

Aplikacja pokazująca skąd się biorą korki może i jest prosta, ale daje do myślenia. Pokazuje jak ważne jest zachowanie odstępu między autami, jazda na suwak, czy po prostu zwykłe przewidywanie na drodze. Może godzinka takiej gry online powinna zostać wprowadzona jako element szkolenia na kursie na prawo jazdy?

