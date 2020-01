Ulubione auto Polaków w 2019 r. Octavia i Corolla walczyły do samego końca, ale nie było niespodzianki

Za瘸rta walka do ko鎍a - Octavia vs. Corolla

Do Skody Octavii na samym szczycie polskich ranking闚 sprzeda篡 zd捫yli鄉y si ju przyzwyczai. Czeski kompakt dominuje podobne zestawienia od paru lat. I tak by這 r闚nie w 2019 r. Przez pierwsz cz窷 roku, bo ko鎍闚ka zdecydowanie nale瘸豉 do nowej Toyoty Corolli, kt鏎a kolejne miesi帷e zamyka豉 z wyra幡 przewag liczby rejestracji nad rywalem. Przypomnijmy, w tym roku do sprzeda篡 wesz豉 zupe軟ie nowa generacja Corolli, w trzech wersjach nadwoziowych: sedan, hatchback oraz kombi (dwie ostatnie do tej pory sprzedawane by造 jako Auris).

REKLAMA

Skoda Octavia jednak utrzyma豉 przewag nad Toyot Coroll. Nieznaczn - 20 378 do 19 701 zarejestrowanych egzemplarzy. Jak podaje w swoim raporcie Instytut Bada Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w sumie w 2019 r. w Polsce zarejestrowano 555 609 nowych samochod闚, co oznacza popraw o 4,4 proc. w por闚naniu z 2018 r. Kt鏎e modele cieszy造 si zainteresowaniem Polak闚 opr鏂z Octavii i Corolli?

Najpopularniejsze samochody w Polsce, rok 2019:

Skoda Octavia: 20 378 egzemplarzy Toyota Corolla: 19 701 Skoda Fabia: 17 095 Dacia Duster: 15 342 Toyota Yaris: 14 070 Opel Astra: 13 813 Volkswagen Golf: 12 807 Fiat Tipo: 9384 Renault Clio: 8674 Volkswagen Tiguan: 8396 Ford Focus: 8389 Hyundai Tucson: 7945 Skoda Superb: 7667 Toyota C-HR: 7637 Nissan Qashqai: 7342 Opel Corsa: 7184 Kia Ceed: 7028 Volkswagen Passat: 7008 Toyota RAV4: 6897 Kia Sportage: 6668

Najpopularniejsze marki w Polsce, rok 2019:

Skoda: 68 646 egzemplarzy Toyota: 62 774 Volkswagen: 53 844 Opel: 33 807 Dacia: 30 878 Ford: 30 127 Kia: 29 391 Renault: 27 579 Hyundai: 24 378 Mercedes-Benz: 21 759

>>> Zobacz. Kierowca zignorowa czerwone 鈍iat這. W jego samoch鏚 uderzy造 dwa tramwaje: