Carlos Ghosn uciekł z Japonii. Mnożą się teorie na temat tego, jak to zrobił

Francuski dziennik "Le Monde" nazywa ucieczkę byłego prezesa Renault Carlosa Ghosna godną Jamesa Bonda. Akcję miała koordynować jego żona, a prywatny samolot, którym uciekł z Japonii, wylądował w Libanie. Najciekawszym wątkiem ucieczki wcale nie jest to, że były prezes Renault miał odbyć podróż w futerale na kontrabas, a agenci ochrony mieli wcielić się w role muzyków (nie zostało to potwierdzone), ale niejasna sprawa paszportów.

Carlos Ghosn uciekł z Japonii. Skąd miał paszport?

Carlos Ghosn jest podejrzany m.in. o zatajenie wynagrodzenia w wysokości 80 mln dolarów. Po wpłaceniu kaucji w wysokości dziewięciu mln dolarów został zwolniony z aresztu i w procesie miał odpowiadać z wolnej stopy. Odebrano mu jego trzy paszporty - Ghosn jest obywatelem Brazylii, Francji i Libanu. I tu zaczyna się najciekawszy wątek ucieczki, choć i w nim nic nie jest do końca pewne.

Władze Libanu poinformowały, że Ghosn przekroczył granice ich kraju, posługując się paszportem francuskim. Nie wiadomo jednak, skąd go miał. Czy to ambasada Francji wydała mu specjalny dokument, dzięki któremu Ghosn uciekł z Japonii? A może był to fałszywy paszport na fikcyjne nazwisko, który były prezes Renault otrzymał od władz Libanu? Ani przedstawiciele władz Francji, ani Libanu nie przyznają się do pomocy w ucieczce Ghosna.

Bezpośrednią przyczyną ucieczki byłego szefa Renault miały być dokumenty, które japońska prokuratura otrzymała od banków ze Szwajcarii i rajów podatkowych. Podobno pojawiło się w nich wiele faktów obciążających Ghosna - miały one ostatecznie przesądzać o winie. Ale oskarżony ma inną wersję wydarzeń.

Carlos Ghosn: Nie uciekam przed sprawiedliwością

Carlos Ghosn nie ukrywa, że znajduje się w Libanie. W oświadczeniu mówi, że nie ucieka przed sprawiedliwością tylko niesprawiedliwością.

Jestem w Libanie i nie będę dłużej przetrzymywany jako zakładnik przez oszukańczy japoński system wymiaru sprawiedliwości, w którym domniemana jest wina, szerzy się dyskryminacja, i w którym odmawia się podstawowych praw człowieka. Nie uciekłem przed sprawiedliwością, uciekłem przed niesprawiedliwością i prześladowaniami politycznymi. Teraz mogę w końcu swobodnie komunikować się z mediami

- czytamy w oświadczeniu.

Aresztowanie Carlosa Ghosna

Po raz pierwszy Carlos Ghosn został aresztowany w Tokio w listopadzie 2018 roku w związku z podejrzeniami o nadużycia finansowe. Wyszedł z aresztu po wpłaceniu kaucji. Drugi raz trafił za kratki w kwietniu. Japońska prokuratura oskarżyła go o to, że zmusił filię Nissana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do przelania dziesięciu milionów dolarów na konta firmy będącej dystrybutorem marki na terytorium Omanu. Połowa tej sumy miała trafić na rachunek libańskiej spółki, która należy do Ghosna. Były szef Renault znów wpłacił kaucję i wyszedł na wolność.

Liban i Japonia nie mają podpisanej umowy ekstradycyjnej. Poza tym proces Carlosa Ghosna stał się sprawą polityczną - Ghosn uznawany jest w Libanie niemal za bohatera narodowego. To żywy symbol sukcesu - Ghosn jest synem libańskich emigrantów ekonomicznych.