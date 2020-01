Trasa S5 w kujawsko-pomorskim oddana do ruchu pół roku przed terminem

Tuż po świętach Bożego Narodzenia kierowcy mogli przyspieszyć na 25-kilometrowym odcinku trasy S5 od węzła Żnin Północ do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Teraz oddano do ruchu kolejny fragment znajdujący się na północ od Bydgoszczy. Co ciekawe, trasę otwarto pół roku przed zakładanym terminem.

W ramach budowy tego odcinka drogi ekspresowej S5 powstały 3 węzły drogowe (Bydgoszcz Północ, Maksymilianowo, Bydgoszcz Opławiec) oraz liczne obiekty inżynierskie, w tym dwa największe obiekty na całej trasie ekspresowej w województwie, czyli ponad 160-metrowy most nad Brdą oraz 227-metrowy wiadukt nad linią PKP w Maksymilianowie.

To kolejny odcinek drogi S5 otwarty w tym roku. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oddano w tym roku ponad 40 kilometrów drogi ekspresowej S5. To ważny szlak dla regionu, ponieważ spina cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk.

Postęp prac

Od węzła Żnin Północ w kierunku Szubina trwają już prace na trasie głównej. Pozwoli to w niedalekiej przyszłości przenieść ruch w obu kierunkach z drogi krajowej nr 5 na jedną jezdnię drogi ekspresowej S5.

Trasa S5, Bydgoszcz Północ GDDKiA