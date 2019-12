W te metody na kaca i przyspieszenie spalania alkoholu wierzą Polacy. Tylko jedna "działa w ograniczonym stopniu"

Jest kilka metod na walkę z kacem i przyspieszenie trzeźwienia, w które powszechnie wierzą Polacy. Z badania przeprowadzone przez SW Research na grupie 1090 polskich kierowców wynika, że najpopularniejsze jest picie dużej ilości wody, na co decyduje się 40 proc. z nas. Jakie jeszcze metody na kaca mają Polacy? Zimny prysznic, aktywność fizyczną, picie kawy oraz spożycie tłustego posiłku.

Każdy z nas inaczej toleruje i spala alkohol, więc niektóre z powyższych rozwiązań mogą się okazać skuteczne. W walce z kacem, bo jedzenie, picie czy prysznic nie przyspieszą spalania alkoholu. Nie są to więc metody, które powinni wykorzystywać kierowcy, chcący wsiąść za kółko po imprezie.

Polepszenie samopoczucia, a usunięcie alkoholu z organizmu, to dwie różne sprawy

- podkreślają eksperci. Najlepszą metodą na pozbycie się alkoholu jest po prostu odczekanie. Jedyną z powyższych metod, która może w tym pomóc jest aktywność fizyczna. Zwraca na to uwagę Hunter Abbott z firmy AlcoSense Laboratories:

Odczekanie to rozsądne podejście, gdyż wymienione wyżej sposoby są w stanie potencjalnie polepszyć samopoczucie, ale nie wpływają na szybsze metabolizowanie alkoholu. Jedynie intensywna aktywność fizyczna może pomóc w bardzo ograniczonym stopniu. Chcąc pozbyć się alkoholu trzeba poczekać, aż organizm sobie z nim poradzi. Niestety nie istnieją cudowne metody na szybsze trzeźwienie.

Ile trzeba czekać, żeby po wypiciu alkoholu móc prowadzić samochód?

Musimy pamiętać, że nie ma uniwersalnego przelicznika, który pozwoli jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Każdy z nas reaguje inaczej. Ważne jest tempo picia, to co jemy, ile spaliśmy, ile ważymy. Czy można ufać internetowym, wirtualnym alkomatom? Podają one wartości orientacyjne i ich wskazania trzeba traktować jako wskazówkę.

Kierowcom wydaje się, że jeśli poprzedniego wieczora wypili kilka kieliszków wódki, ale przy tym dużo jedli, rano wzięli zimny prysznic i zapełnili brzuchy porządnym śniadaniem, to na pewno są trzeźwi. A to nieprawda.Wbrew pozorom im więcej się zje, tym dłużej organizm pozbywa się alkoholu. Jeśli nie możemy powstrzymać się od picia, koniecznie kupmy alkomat. Te najtańsze są tak samo wiarygodne jak te wirtualne, dlatego szkoda na nie pieniędzy. Trzeba zainwestować minimum kilkaset złotych. Ale jest łatwiejszy sposób - jeśli następnego dnia wsiadamy za kółko, po prostu nie pijmy. Weźmy taksówkę, poprośmy znajomych o podwózkę

- powiedział dla Moto.pl policjant stołecznej drogówki, kiedy poprosiliśmy o komentarz. Organizm dorosłego mężczyzny (ok. 180 cm, 80 kg) potrzebuje średnio dwóch-trzech godzin na spalenie 20 g czystego alkoholu. Taka ilość znajduje się w 50 g wódki. 100 ml wina to 12 g etanolu, a piwo - 25 g. W przypadku kobiet czas potrzebny na pozbycie się alkoholu z organizmu jest jeszcze dłuższy.