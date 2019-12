Sylwester. Ile mogę wypić na imprezie, żeby wsiąść do auta? Nawet za kieliszek wódki i piwo możesz trafić za kratki

a.k.traper 2 godziny temu Oceniono 1 raz -1

Człowiek nie nadużywający alkoholu i rzadko go używający ma lepszą kondycję fizyczną i psychiczną, rozważanie ile czasu po wypiciu czegoś tam mozna prowadzić jak się jedzie z domu do sklepu albo do kościoła ale nie w dłuższą podróż.Zawsze się znajda doradcy że ten jeden to nic nie zaszkodzi ale często włanie ten jeden decyduje o wszystkim.Zupełnie nie rozumiem tych, którzy jadą w gości i kusza się na jedno piwko albo kieliszek, co im to daje?