Nowe przepisy drogowe 2020. Jazda na suwak obowiązkowa. Kto ma pierwszeństwo? Kiedy nie obowiązuje?

Jak je寮zi na suwak

Jazda na suwak to zachowanie odpowiedniej kolejno軼i przejazdu w sytuacji, kiedy co najmniej dwa pasy 陰cz si w jeden. Dzi samochody, kt鏎e zajmuj ko鎍z帷y si pas, musz ust徙i pierwsze雟twa lub liczy na mi造 gest kierowc闚 zajmuj帷ych s御iedni pas. Nowe prawo to zmieni這. Samochody je盥膨 naprzemiennie.

Jazda na suwak - z dw鏂h pas闚 robi si jeden. Jak jecha?

Jazda na suwak fot. Ministerstwo Infrastruktury

Jazda na suwak - z trzech pas闚 robi si jeden. Kto ma pierwsze雟two?

Jazda na suwak fot. Ministerstwo Infrastruktury

Kiedy nie obowi您uje jazda na suwak?

Po rozmowie z policj康ok豉dnie opisujemy wyj徠ki od jazdy na suwak:

Pas do skr皻u nie jest pasem zanikaj帷ym.

Jazda pasem rozbiegowym ze stacji benzynowej nie oznacza, 瞠 masz pierwsze雟two przed samochodami jad帷ymi s御iednim pasem.

Zapis dotycz帷y "jazdy ze znacznie ograniczon pr璠ko軼i" dotyczy TYLKO kork闚, a nie spowolnienia ruchu np. ze 100 do 30 km/h.

Na drodze z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazda na suwak nie obowi您uje, je郵i tylko jeden z nich jest zakorkowany. Stoj帷 w rz璠zie samochod闚, chc帷 wyjecha z zatoru na drugi pas, musisz ust徙i pierwsze雟twa samochodom jad帷ym pasem obok.

Nie masz pierwsze雟twa na zanikaj帷ym pasie, p鏦i nie dojedziesz do jego ko鎍a.

Jazda na suwak - czy pas do skr皻u jest pasem zanikaj帷ym? NIE

Dwa pasy prowadz prosto, jeden do skr皻u w prawo. W godzinach szczytu lewy i 鈔odkowy najcz窷ciej s zakorkowane, a prawy - nie. Cz窷 kierowc闚 chce to wykorzysta, zje盥瘸j帷 ze 鈔odkowego na prawy i na jego ko鎍u wkomponowa si zn闚 w 鈔odkowy. Z takim zachowaniem nie poradz sobie 瘸dne przepisy, bo to zwyk貫 cwaniactwo, kt鏎ego nie da si spi望 normami prawnymi. Warto jednak wiedzie, 瞠 tej sytuacji przepis o je寮zie na suwak nie dotyczy, bo pas do skr皻u nie jest pasem, kt鏎y si ko鎍zy - jad帷 nim nie masz pierwsze雟twa przed samochodem jad帷ym prosto.

Jazda pasem rozbiegowym ze stacji benzynowej nie oznacza, 瞠 masz pierwsze雟two przed samochodami jad帷ymi s御iednim pasem

Pas rozbiegowy u豉twiaj帷y w陰czanie si do ruchu po wyje寮zie ze stacji benzynowej. Korzystaj帷 z niego nie masz pierwsze雟twa przed samochodami jad帷ymi obok - wci捫 musisz ust徙i im pierwsze雟twa. To szczeg鏊nie wa積e na autostradach - nie masz pierwsze雟twa przed samochodami jad帷ymi s御iednimi pasami. Wyj徠kiem jest tylko i wy陰cznie sytuacja, w kt鏎ej droga jest zakorkowana.

Zapis dotycz帷y "jazdy ze znacznie ograniczon pr璠ko軼i" dotyczy TYLKO kork闚, a nie spowolnienia ruchu np. ze 100 do 30 km/h

To nadrz璠na zasada dotycz帷a wszystkich sytuacji, bez wzgl璠u na liczb pas闚 i organizacj ruchu. Zasada jazdy na suwak obowi您uje tylko i wy陰cznie w korkach i to wtedy, kiedy WSZYSTKIE pasy s zakorkowane. To ostatnie zdanie rozwiewa te w徠pliwo軼i dotycz帷e nast瘼nego wyj徠ku od pierwsze雟twa.

Na drodze z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazda na suwak nie obowi您uje, je郵i tylko jeden z nich jest zakorkowany

Stoj帷 w rz璠zie samochod闚, chc帷 wyjecha z zatoru na drugi pas, musisz ust徙i pierwsze雟twa samochodom jad帷ym pasem obok.

Nie masz pierwsze雟twa na zanikaj帷ym pasie, p鏦i nie dojedziesz do jego ko鎍a

Cho熲y wyst徙i造 wszystkie okoliczno軼i sprawiaj帷e, 瞠 nale篡 stosowa jazd na suwak, to kierowcy jad帷y zanikaj帷ym lub na sta貫 zablokowanym pasem (np. przez zepsuty samoch鏚) nie mog jecha na suwak, je郵i nie dojad do ko鎍a pasa. To bardzo wa積a zasada - jad帷 w korku pasem zanikaj帷ym zawsze doje盥瘸j do jego ko鎍a i dopiero wtedy w陰czaj kierunkowskaz i staraj si zmieni pas. Pami皻aj te, 瞠 mimo przys逝guj帷ego ci w takich okoliczno軼iach pierwsze雟twa musisz zachowa szczeg鏊n ostro積o嗆 - tego wymagaj od ciebie przepisy.