Kierowca BMW pędził 230 km/h we mgle, bo "spieszył się na święta"

Gość: Pawel 2 godziny temu Oceniono 3 razy -1

230 straszna prędkość zagrażającą bezpieczeństwu na drodze. Trzeba za wszelką cenę zatrzymać pędzące BMW. Nie ważne że jest mgła że już jedno auto stwarza zagrożenie ale "ambitni" policjanci z grupy speed wola ryzykować własnym życiem i niestety innych użytkowników drogi pędząc jeszcze szybciej niż namierzanie BMW. W takich warunkach bezwzględnie powinni odpuścić pościg. Przecież można było wezwać inny patrol który wjechałby na ekspresówkę przed pędzącym BMW i bezpiecznie zatrzymał pirata. Hipokryzja grupy speed nie zna granic. Pod przykrywką dbania o bezpieczeństwo urządzają sobie brawurowa jazdę zaspakajają swoje chore ego nie zważając na to jakie sami zagrożenie stwarzają. Zdecydowanie powinni sami zostać ukarani za bezmyślne działanie które było dużo bardziej niebezpieczne niż to co stworzyło pędzące BMW. A na koniec podkresle że nie popieram tego co zrobiło BMW. GRUPE SEED ZDECYDOWANIE POWINNO SIĘ ROZWIAZAC!!!!