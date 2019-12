Opony zimowe czy wielosezonowe? Czy warto inwestować w dwa komplety, skoro można mieć jeden?

W tym roku, po raz kolejny, święta Bożego Narodzenia spędziliśmy pod znakiem wiosennej aury, a niżeli zimowego szaleństwa. Termometry w większości Polski wskazują temperaturę wyraźnie na plusie. Przez to pojawia się pytanie czy w ogóle warto inwestować w dwa komplety opon i kupować dedykowane do samochodu zimówki czy może rozważyć wielosezonowy wariant, które często nazywa się oponami całorocznymi.

Dlaczego opona zimowa jest lepsza niż jej letni odpowiednik?

Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że pomiędzy oponami letnimi i zimowymi są trzy fundamentalne różnice. Należą do nich: struktura, mieszanina kauczukowa oraz wzór bieżnika. W przypadku tej ostatniej cechy, to ogumienie zimowe charakteryzuje się głębokim bieżnikiem. Dzięki temu śnieg dostaje się do środka powodując lepszą przyczepność. Poza tym bieżnik opony zimowej składa się z tysięcy szczelin w blokach bieżnika rozpraszając wodę. Zapobiega to zjawisku aquaplaningu.

Wśród różnic pomiędzy ogumieniem nie sposób zapomnieć o tym, że zimowe odpowiedniki lepiej sprawują się poniżej 7 stopni Celsjusza. Powyżej tej temperatury mieszanka, która jest dość miękką, zaczyna stawać się podatna na nadmierne zużycie przez co trwałość opony jest o obniżona. Dlatego też należy pamiętać o czasowej wymianie, aby posłużyły one jak najdłużej.

Zalety ogumienia całorocznego

Tym samym dochodzimy do ogumienia całorocznego. W przypadku zmiennej pogody, zwłaszcza, gdy zimą temperatury są nad wyraz zmienne i rzadko kiedy spadają poniżej zera, można rozważyć zakup ogumienia wielosezonowego. Dzięki wyborowi takiego rodzaju opon nie trzeba martwić się o ich nadmierne zużycie. Wszystko dla tego, że są one dedykowane zarówno na lato, jak też zimę.

Dlaczego więc produkty całoroczne są wartym rozważenia produktem? Otóż przede wszystkim są to korzyści majątkowe. Nie trzeba kupować dwóch kompletów opon tylko jeden. Jest to tak na prawdę największa oszczędność, gdyż zakup nowego kompletu może kosztować nawet parę tysięcy złotych. Dodatkowo posiadając dwa zestawy opon, trzeba je sezonowo wymieniać, co wiąże się z kolejnymi wydatkami. Poza tym jest jeszcze kwestia ich przechowywania. Jak zleca się to firmie zewnętrznej to trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Wybierając oponę wielosezonową należy pamiętać, że jest ona przeznaczona zarówno na lato, jak i zimę. Tym samym nie jest to tak dobry produkt, jak ten przeznaczony na konkretny okres roku. Dlatego wybierając się w trudne warunki np. w region, gdzie jest dużo śniegu, trzeba się zastanowić czy oby całoroczny wariant to dobre rozwiązanie. Z pewnością jest to idealne wyjście dla osób poruszających się głownie po mieście, gdzie nawet jak spadnie śnieg to jest on szybko usuwany z dróg.

Tym samym trzeba mieć z tyłu głowy, że jeżeli coś jest do wszystkiego … to niekoniecznie sprawdzi się w trudniejszych warunkach. Jednak panujące warunki pogodowe i oszczędności płynące z takiego wyboru sprawiają, że jest po prostu opłacalne.

Wszystko zależy od mocy silnika pojazdu oraz warunków eksploatacji. W przypadku aut segmentów: A, B, C, które mogą dysponować jednostkami o umiarkowanej mocy, a przy tym poruszają się tylko w ruchu miejskim (czyli w okresie zimy po odśnieżonych drogach), to wybór ogumienia wielosezonowego o optymalnych parametrach jest jak najbardziej racjonalnym wyborem. W samochodach, które pokonują długie trasy pozamiejskie, a do tego posiadają dynamiczne silniki, zakup opon zimowych będzie lepszym wyborem, niż opon całorocznych. Ogumienie przeznaczone do jazdy w porze zimowej charakteryzuje się lepszymi walorami trakcyjnymi, a przy tym może zapewniać większy komfort i cichsze prowadzenie

- komentuje Mikołaj Krupiński, Rzecznik Prasowy Instytutu Transportu Samochodowego.

Wiele osób ma problem z podejmowaniem decyzji „co wybrać?”. Dotyczy to również ogumienia do pojazdu. Prawda jest taka, że osoby, które muszą zmierzyć się z tym problemem po prostu muszą się zastanowić czego tak naprawdę potrzebują i jak eksploatują samochód. Jeżeli często podróżują w różne rejony to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wybór zimówek (należy też pamiętać, że w niektórych krajach są one obligatoryjne). Natomiast osoby, które ponad 90 proc. czasu poruszają się po mieście albo jego okolicach to zdecydowanie rozsądniejszym wyborem będą opony całoroczne.

Tym samym wszystko zależy od preferencji klienta i jego potrzeb. Biorąc pod uwagę pogodę z pewnością nie trzeba pomijać opon całorocznych. Dla wielu będzie to idealny wybór na dłuższy czas.