Opel Grandland X Hybrid z polską ceną. Hybrydowy SUV od 162 850 zł

Opel Grandland X dostępny jest już w wydaniu hybrydowym. To bardzo mocna, bo aż 300-konna wersja Hybrid4, która oferuje kierowcy napęd AWD. W Polsce cennik takiego Grandlanda X otwiera 194 450 zł, a więc dość sporo. Niedawno jednak Opel zaprezentował odmianę Hybrid. To również hybryda typu plug-in (ładowana z gniazdka), ale wyraźnie słabsza. Turbodoładowany benzynowy silnik 1.6 dostarcza 180 KM, a pojedynczy motor elektryczny - kolejne 110 KM (w Hybrid4 pracują dwa elektryki). Łączna moc hybrydowego układu to 224 KM mocy i 360 Nm maksymalnego momentu obrotowego. W trybie sportowym Grandland X Hybrid ma się rozpędzać od 0 do 100 km/h w 8,9 sekundy i osiągać 225 km/h prędkości maksymalnej.

W trybie elektrycznym SUV przejedzie nawet 57 km, czyli o parę km więcej niż mocniejsza wersja. Zasięg zmierzono oczywiście zgodnie z nową normą WLTP. Pojemność baterii to 13,2 kWh. Producent podaje, że przy użyciu ładowarki 7,4 kW będzie je można naładować do pełna w niecałe 2 godziny. Średnie deklarowane zużycie benzyny to 1,4-1,5 l/100 km.

Opel Grandland X Hybrid - ceny w Polsce

Właśnie poznaliśmy cennik nowej wersji Grandlanda X:

Opel Grandland X Hybrid Enjoy - od 162 850 zł

Opel Grandland X Hybrid Design Line - od 169 750 zł

Opel Grandland X Hybrid Elite - od 168 950 zł

Opel Grandland X Hybrid - od 178 450 zł

Przypomnijmy, ceny wersji Hybrid4 startują od 194 450 zł.

