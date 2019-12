Opinie Moto.pl: Honda HR-V Sport. Jeden z tych SUV-ów, które zmienią twoje zdanie

Honda HR-V zdobyła mnie błyskawicznie. Pracą znakomitej ręcznej skrzyni biegów. W tak mocnych crossoverach tych rozmiarów (Sport ma ponad 180 KM, do silnika zaraz przejdziemy) konkurencja w większości stawia już na automat. W HR-V można wybrać CVT, ale ja do testu dostałem wersję z manualem. I polecam ją wszystkim. To jedna z najlepszych ręcznych skrzyń w markach popularnych. Skok lewarka jest bardzo krótki, precyzja to drugie imię tej skrzyni, a biegi wchodzą z charakterystycznym kliknięciem i przyjemnym oporem. Niczym w prawdziwie sportowych modelach. Honda HR-V sprawia sporo frajdy z jazdy samymi zmianami biegów.

Jeżeli lubicie jeździć samochodami, to z pewnością polubicie tę skrzynię. Ani razu przez tydzień nie pomyślałem "przydałby się dzisiaj automat".

Honda HR-V Sport fot. Filip Trusz

Co oznacza Sport w kompaktowym SUV-ie? Benzynowy silnik o poj. 1,5 l ze zmiennymi fazami rozrządu i czasem otwarcia zaworów oraz turbosprężarką. Jego moc to 182 KM, a maksymalny moment obrotowy - 240 Nm. Napęd przekazywany jest na przód.

Transformacja silników Hondy z jednostek atmosferycznych na turbodoładowane, przebiegła późno, ale była udana. Charakterystyka tej właśnie jednostki napędowej, jest najlepszym dowodem. Silnik ma bardzo szeroki zakres użytecznych obrotów

- pisał Łukasz Kifer w swojej relacji z pierwszych jazd HR-V Sport i pozostaje mi tylko mu przyklasnąć. Turbo Hondy zaskakuje, jak chętnie chce z nami współpracować, rzadko kiedy przejmując się, gdzie jest wskazówka obrotomierza. Zaczyna przyspieszać wcześnie, ale nie traci rezonu na wysokich obrotach. Zdecydowanie je lubi, moc nie spada prawie do ogranicznika obrotów, który się włącza przy 6700 obr./min. W przypadku ręcznej przekładni, osiąga maksymalną moc nieco wcześniej, niż w połączeniu z bezstopniową (5500 obr./min zamiast 6000) i ma wyższy moment obrotowy (240 Nm, zamiast 220 Nm), za to przy nieco wyższych obrotach i w ich węższym zakresie (1900-5000 zamiast 1700-5500).

Honda HR-V Sport fot. Filip Trusz

Prowadzenie? Dość lekka Honda HR-V Sport (z ręczną skrzynią waży 1350 kg) tutaj również potrafi pozytywnie zaskoczyć. Zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę, to jak jeździ większość SUV-ów tych rozmiarów. Żwawy silnik zapewnia jej bardzo przyzwoite osiągi - z ręczną skrzynią 7,8 s od 0 do 100 km/h i 215 km/h prędkości maksymalnej. Nastawy zawieszenia są wyjątkowo dopracowane. Samochód zwinnie prześlizguje się między zakrętami i daje dużo przyjemności z jazdy. Wyższe nadwozie powoduje, że mimo sztywnego resorowania, nieco się przechyla na wirażach, ale prowadzenie jest bardzo pewne.

Na równych drogach łatwo zapomnieć, że z tyłu jest belka skrętna. Co więcej, Honda HR-V Sport nie izoluje kierowcy od wrażeń z jazdy, jak to coraz częściej ma miejsce we współczesnych hot hatchach. Zębatkowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu przekazuje sporo informacji na temat tego co się dzieje z przednimi kołami. HR-V radzi sobie nie tylko przy dynamiczniejszej jeździe - bardzo sprawnie wybiera też nierówności. Więcej o szczegółach technicznych (m.in. o sprytnych amortyzatorach) pisaliśmy w tym miejscu:

Honda HR-V Sport fot. Filip Trusz

Przy okazji Honda HR-V w wersji Sport nie zapomina o żadnej ze swoich zalet, które uczyniły z niej światowego bestsellera. Mamy tu więc wyjątkowo przestronne wnętrze, jak na auto mierzące niecałe 4,4 m długości oraz spory bagażnik, który pomieści aż 448 l. Kolejny plus to system "magic seats, pozwalający na różne sposoby powiększyć przestrzeń bagażową. Praktycznie jest także z przodu - są wygodne uchwyty na kubki, podłokietnik, kieszenie w drzwiach i duża półka na drobiazgi.

Nowa Honda HR-V manuelportugal.com

Wnętrze wersji Sport urozmaicają ciemnoczerwone wstawki. Jeśli miałby wymienić jakieś wady, to szukałbym ich właśnie w kabinie. Miejscami czuć, że Hondę HR-V zaprojektowano kilka ładnych lat temu - stąd mniejsza liczba systemów niż u rywali i znacznie mniej zaawansowane, nie tak wygodne w użytkowaniu multimedia. Pod tymi dwoma względami HR-V odstaje od najnowszych konstrukcji. SUV-y tych rozmiarów zdążyły nas już przyzwyczaić do wszechobecnej elektroniki. Jednak jeżeli szukacie czegoś bardziej analogowego, to w HR-V niczego wam nie zabraknie. Zwłaszcza, że ergonomię trzeba ocenić wysoko, a na pokładzie Sporta wszystko, co potrzebne do jazdy.

Honda HR-V Sport Honda

Honda HR-V Sport - opinia Moto.pl. Podsumowanie

Na pierwszy rzut oka Honda HR-V Sport to czarne felgi, czarne akcenty, podkreślające drapieżny charakter tej wersji i czerwone skóry we wnętrzu. Japończycy jednak nie zatrzymali się tylko na sportowych dodatkach. Dostaliśmy także mocny, ponad 180-konny silnik o niespotykanej dzisiaj charakterystyce pracy, znakomitą ręczną skrzynię biegów i angażujące, dające sporo frajdy prowadzenie. Dopisek "Sport" też niczego w HR-V nie zepsuł - to wciąż wygodny, komfortowy i przestronny SUV z praktycznie zaprojektowaną kabiną. Honda ma kilka wad (przede wszystkim systemy i multimedia), ale dawno nie polubiłem tak bardzo auta tego typu. Honda HR-V to jedna z najciekawszych propozycji w segmencie.

A ile Honda HR-V Sport kosztuje? Cennik otwiera teraz 116 400 zł. Za wersję z CVT zapłacicie 121 400 zł. Ja jednak polecałbym HR-V z ręczną przekładnią - takich aut na rynku praktycznie już nie ma. A szkoda!

Honda HR-V Sport fot. Filip Trusz

