Nowe przepisy ruchu drogowego od stycznia 2020 r. Jakie zmieny czekają na kierowców?

Od stycznia kierowcy muszą liczyć się z kilkoma zmianami w przepisach. Niektóre ustalenia weszły w życie pod koniec 2019 r., inne zaczną obowiązywać od początku stycznia, a kolejnych możemy spodziewać się w ciągu najbliższych miesięcy. Jakich zmian powinniśmy się spodziewać?

Zapłacisz 1000 zł, jeśli w ciągu miesiąca nie przerejestrujesz auta

Pierwsza zmiana w 2020 roku będzie dotyczyła rejestracji pojazdu. Po zakupie nowy właściciel będzie miał 30 dni na przerejestrowanie samochodu. W przeciwnym razie zapłaci nawet 1000 zł kary. Obowiązek ten nie będzie dotyczył nowych samochodów, które będą traktowane jako towar handlowy. Wysokimi karami nie będą musieli przejmować się dealerzy. Nowe przepisy będą jednak dużym problemem dla importerów i sprzedawców samochodów używanych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Jazda na suwak i korytarz życia

6 grudnia weszły w życie przepisy dotyczące obowiązkowej jazdy na suwak i tworzenia korytarza życia w przypadku wystąpienia zatoru drogowego. Pierwszy przepis ma przyczynić się do usprawnienia miejskiego ruchu, a drugi - ułatwić przejazd służbom ratunkowym.

Na czym polega jazda na suwak?

Jazda na suwak to zachowanie odpowiedniej kolejności przejazdu w sytuacji, kiedy co najmniej dwa pasy łączą się w jeden. Dziś samochody, które zajmują kończący się pas, muszą ustąpić pierwszeństwa lub liczyć na miły gest kierowców zajmujących sąsiedni pas. Nowe prawo to zmieni - samochody będą jeździły naprzemiennie.

Jak działa jazda na suwak Komenda Główna Policji

Jak utworzyć korytarz życia?

W przypadku zatoru kierowcy mają obowiązek ustąpić mu miejsca w sprecyzowany sposób. Kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem muszą zjechać jak najbliżej lewej krawędzi jezdni, a poruszający się pozostałymi pasami - na prawo. Takie ustawienie umożliwia swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.

Policja. W Mikołajki (6 grudnia) wchodzą w życie przepisy dotyczące 'korytarza życia' oraz jazdy zgodnie z zasadą 'jazdy na suwak'. Fot. KWP Białystok

Pieszy będzie miał pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na przejście

Jednym z bardziej kontrowersyjnych projektów dotyczących przepisów drogowych, jest pierwszeństwo pieszych jeszcze przed wejściem na przejście. Za wprowadzeniem takich przepisów jest premier Mateusz Morawiecki.

Piratów na drogach trzeba wyeliminować skutecznie. Trzeba doprowadzić do zmian przepisów ruchu drogowego, żeby zmniejszyć wypadki i śmiertelność na drogach

- powiedział Mateusz Morawiecki.

Oznacza to, że że pieszy nie będzie musiał wejść na pasy, by mieć pierwszeństwo przed samochodem.

Koniec z "nocnym" ograniczeniem prędkości do 60 km/h

Kolejny projekt, który trafił na biurko premiera dotyczy prędkości w terenie zabudowanym. Aktualnie w godzinach nocnych (od 23 do 5 rano) dopuszczalna prędkość w mieście wynosi 60 km/h. W świetle nowych przepisów, ograniczenie prędkości zostanie ujednolicone bez względu na porę dnia - zawsze będziemy jeździć 50 km/h. Co ciekawe, Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym limity prędkości w nocy i w dzień nie są takie same.

Znak ograniczenia prędkości (fot. Łukasz Wądołowski / Agencja Gazeta) Znak ograniczenia prędkości (fot. Łukasz Wądołowski / Agencja Gazeta)

Stracisz prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w trasie

W obecnych przepisach przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym kończy się utratą prawa jazdy na trzy miesiące. W przyszłym roku przepis ten ma zostać zaostrzony i "wyjść" poza granice miasta. Gdziekolwiek przekroczymy prędkość o 50 km/h, skończy się to trzymiesięczną utratą uprawnień do kierowania pojazdami. Jazda autostradą z prędkością 190 km/h, drogą ekspresową - 170 km/h, drogą krajową dwujezdniową - 150 km/h i drogą krajową jednojezdniową - 140 km/h będzie wykroczeniem, za które policja będzie odbierać prawo jazdy.

Kontrola prędkości w Toruniu (fot. Wojciech Kardas / Agencja Gazeta) Kontrola prędkości w Toruniu (fot. Wojciech Kardas / Agencja Gazeta)