Nowy system kontroli parkowania w Warszawie. Co się zmieni od stycznia?

ars-derivatia wczoraj Oceniono 3 razy 3

Funkcjonariusz straży miejskiej?



Po co straż miejska? Przecież ta praca to dosłownie:

1) Zajrzeć za szybę.

2) W razie braku biletu lub plakietki wykonać fotografię.



Kontroler ZDM nie wystarczy? W kilku miastach kontrolami zajmują się bezrobotni zatrudniani przez ZDM.



Nie mówię, że to lepsze rozwiązanie od automatycznego systemu (to w zasadzie to samo, tylko dużo bardziej zoptymalizowane bo nie chodzi się pieszo, tylko jeździ się samochodem i nie wykonujr się ręcznie żadnych czynności), odnoszę się tylko do tego fragmentu o straży miejskiej.