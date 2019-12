Opinie Moto.pl: Mazda 3 Skyactiv-G 2.0 122 KM aut.: liczą się detale

Powiedzenie, że "diabeł tkwi w szczegółach" idealnie pasuje do nowej generacji Mazdy 3.

Niby jest to typowy pięciodrzwiowy hatchback, przedstawiciel klasy samochodów kompaktowych z nadwoziem o długości 446 cm i rozstawie osi wynoszącym 272,5 cm, ale proporcje karoserii i detale - choćby reflektory, lampy tylne, czy nieco za szerokie słupki C, tworzą razem ciekawą kompozycję.

Podobne uczycie towarzyszy, gdy rozglądamy się po wnętrzu nowej Mazdy 3.

Na pierwszy "rzut oka", kokpit wygląda skromnie, wręcz ascetycznie, ale całość wykonana jest z materiałów wysokiej jakości i okazuje się, że w klasyczne "zegary" wkomponowano nowoczesny ekran.

Cieszy pozycja za kierownicą. Jest wygodna i mimo że podłokietnik nie jest regulowany, to stanowi odpowiednie podparcie dla łokcia.

Dobrze też, że producent zdecydował się na pozostawienie na tablicy przyrządów wygodnych przycisków i pokręteł do obsługi zestawu audio i układu klimatyzacji.

Za to szkoda, że wysokiej jakości kolorowy ekran umieszczony na górze środkowej konsoli nie jest dotykowy. Ulepszony (względem poprzedniej generacji modelu) system pokładowy obsługuje się m.in. pokrętłem umieszczonym na konsoli między przednimi fotelami. Pod względem intuicyjności obsługi jest lepiej niż było, ale wciąż nie jestem fanem systemu pokładowego Mazdy.

Nowa Mazda 3 fot. Tomasz Korniejew

Piętami achillesowymi nowej "Trójki" są bez wątpienia mały jak na tę klasę bagażnik (350 l według informacji producenta) oraz bardzo słaba widoczność do tyłu. W recenzowanym egzemplarzu wyjazd z miejsca parkingowego tyłem znacznie ułatwiała wysokiej jakości kamera umieszczona z tyłu pojazdu. Bez niej byłoby trudno.

Opinie Moto.pl: Mazda 3 Skyactiv-G 2.0 122 KM aut - sprawny napęd

Nieuzinkowość nowej Mazdy 3 przejawia się nie tylko w ujmującej stylizacji. Pod maską recenzowanego egzemplarza pracuje wolnossąca jednostka benzynowa o pojamności 2 l, która rozwija moc maksymalną 122 KM przy 6000 obr./min. oraz maksymalny moment obrotowy 213 Nm przy 4000 obr./min.

Z napędem współpracuje sześciobiegowa przekładnia automatyczna. Według danych producenta ważące 1299 kg auto rozpędza się od 0 d o100 km/h w 10,8 s.

Nowa Mazda 3 fot. Tomasz Korniejew

Zanim malkontenci zaczną bić pianę, że 122 konnej "Trójce" brakuje wigoru, spieszę wyjaśnić, że nie jest to do końca prawda. Dwulitrowy silnik okazuje się zaskakująco sprawnym źródłem napędu podczas przejażdżek po mieście. Co ciekawe, auto ochoczo nabiera prędkości już od dolnych zakresów obrotów i żwawo nabiera przyspiesza, gdy wskazówka obrotomierza wędruje w stronę czerwonego pola. Szkoda, że powyżej 4 tys. obr./min. odgłos jej pracy, według mnie, staje się zbyt donośny.

Za to niedostatki mocy dają o sobie znać podczas jazdy po drogach szybkiego ruchu. Gdy zajdzie potrzeba dynamicznego przyspieszenia na autostradzie, 122 konna Mazda nie jest już tak żwawa, jak w warunkach miejskich.

Nie zmienia to faktu, że opisywana "Trójka" to jeden z najlepszych pod względem właściwości jezdnych samochodów w swojej klasie. Precyzyjny, angażujący kierowcę układ kierowniczy dobrze współgra ze sprężystym zawieszeniem, które nie tylko utrzymuje auto w ryzach ale także sprawnie i bez uszczerbku na komforcie jazdy tłumi wszelkie niedoskonałości nawierzchni.

Podczas jazd testowych w ruchu miejskim auto zużyło średnio 9,2 l benzyny na 100 km.

Opinie Moto.pl: Mazda 3 Skyactiv-G 2.0 122 KM aut - bogate wyposażenie

Podstawowa odmiana 122 konnej Mazdy 3 hatchback z manualną skrzynią biegów kosztuje 94 900 zł. Wersja z sześciobiegową automatyczną przekładnią jest droższa o 8 tys. zł. Cena wyjściowa jest zatem wysoka. Jednak trzeba przyznać, że jest to uzasadnione, bo już podstawowa odmiana Mazdy 3 - wersja KAI, jest wyposażona m.in.: w system monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu, system nagłośnieniowy z 8 głośnikami, adaptacyjny tempomat, system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości, tylne czujniki parkowania, alarm, system nawigacji, cyfrowe "zegary", kolorowy wyświetlacz head up na przedniej szybie, klimatyzację, przednie i tylne światła LED, zestaw głośnomówiący Bluetooth, czy system multimedialny.