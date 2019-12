Tych samochodów już nie kupisz. Będziemy za nimi tęsknić?

rave8 3 godziny temu Oceniono 7 razy -1

*Avensis najnowszy model wygląda jakby go projektowano 10-15 lat temu. Taki styl passatowy dla Januszy. Niech zdycha wcale się nie żałuje. Dziwi mnie tylko to jak można schrzanić niezawodny technicznie model olewając design.

*Seat Toledo - tego nie da się skomentować , bo w chwili powstania już wiadomo było, że po cholerę kopiować Skodę Octavię odchudzoną do granic możliwości.

*Nissan Pulsar z wyposażeniem jak Polonez z silnikiem od kosiarki za cenę z kosmosu. Pomyślmy ciekawe dlaczego nie idzie sprzedaż?

*Fiat Punto - skończył się target klientów dla których szczytem marzeń była wytrzymałość silnika o przebiegu 200tys km, za cenę pół Toyoty Aygo. Dziwię się tylko czemu tak późno Fiat to ogłosił.

*Citroen C4 - o 10 lat za późno, ale lepiej późno niż wcale. Czekam z niecierpliwością na kolejne modele Citroena, które nie będą już zaśmiecać ulic oraz warsztatów mechanicznych.

*Volkswagen Jetta - wygląda jak odchudzony Passat z oszczędnościami na miarę 80 letniego Niemca, czyli pokrętła na korbkę do otwierania szyb w 2015roku. Geriatria.

*Volkswagen Beetle - nieco ładniejszy od Fiata Multipli , z tym, ze Multipla nigdy nie udawała, że jest ładna. Target lansiarzy z podwarszawskich wsi.

*Alfa Romeo MiTo - powiadają że skrzyżowanie ropuchy z dupą aligatora ma tylko swoich fanów w Białostockim .