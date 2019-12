Przebadali w Krakowie ponad 100 tysięcy aut i potwierdzają. Trują nas "głównie starsze samochody z silnikiem Diesla"

fackir godzinę temu Oceniono 1 raz 1

naprawdę nikt sie nie zastanowi skąd te tlenki azot? to silniki są winne? wszystko powstaje z tego co lejemy do baków. najpierw przez dziesięciolecia truto nas ołowiem w benzynie teraz nagle wyskoczyły tlenki azotu. skąd? z azotu w paliwie. w ropie azotu prawie nie ma więc skąd? głównie to dodatki. jak kiedyś ołów. a te dodatki to tak pięknie nazwane biopaliwa i bio dodatki.