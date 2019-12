Kia zmieni logo? W Internecie pojawiły się ciekawe zdjęcia prawdziwego auta, nie konceptu

Kia to marka, która w ostatnich latach zmienia się nie do poznania. Wraz z premierą ostatnich modeli Koreańczycy wskoczyli do pierwszej ligi producentów. Także w Europie. Zwieńczeniem tej drogi może być nowe logo.

fot. Filip Trusz

