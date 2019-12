Punkty karne - jak sprawdzić? Można to zrobić na komendzie lub w internecie

Święta Bożego Narodzenia to okres, gdy na rachunkach bankowych robi się puściej, ale na koncie z punktami karnymi wręcz przeciwnie. Samochodów na drogach jest sporo, a każdy z kierowców chce jak najszybciej spotkać się z bliskimi podczas wigilijnej kolacji.

Zanim jednak wsiądziecie do auta warto sprawdzić, ile punktów karnych macie na koncie, ale wyjazd na Święta nie zakończył się utratą "prawka". Zwłaszcza, że od 2017 roku można to zrobić bardzo wygodnie - nie wychodząc z domu. Wystarczy komputer z dostępem do internetu, profil zaufany i strona internetowa stworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak sprawdzić punkty karne online?

Pierwszym warunkiem sprawdzenia liczny punktów karnych przez internet jest posiadanie profilu zaufanego. Jest on konieczny, aby potwierdzić swoją tożsamość. Jeśli nie macie profilu zaufanego, niezbędne będzie jego założenie. Można to zrobić osobiście w wyznaczonych punktach potwierdzających lub elektronicznie przez systemy wybranych banków.

Następnym krokiem jest wejście na stronę obywatel.gov.pl, i skierowanie się do sekcji "pojazdy i kierowcy" (bezpośredni LINK). Po zalogowaniu na stronie wyświetli się lista zebranych punktów karnych. Mamy tam możliwość sprawdzenia łącznej liczby punktów oraz daty popełniania każdego z naruszeń.

Dzięki temu możemy w wygodny sposób dowiedzieć się ilu punktów brakuje do maksymalnej dozwolonej liczby 24 (lub 20 w przypadku młodych kierowców, którzy mają swoje pierwsze prawo jazdy i nie minął jeszcze rok od jego wydania). Usługa jest oczywiście bezpłatna.

Warto wspomnieć też, że w razie potrzeby listę punktów karnych można pobrać w formacie PDF i wydrukować. Taki wydruk ma jednak wyłącznie charakter informacyjny i nie jest dokumentem urzędowym. Aby taki uzyskać będzie potrzebne udanie się na komisariat.

Jak sprawdzić punkty karne na komisariacie?

No właśnie, strona internetowa Ministerstwa Cyfryzacji to niejedyne miejsce, gdzie można sprawdzić liczbę punktów karnych. Każdy kierowca ma prawo udać się na komisariat policji i zapytać funkcjonariusza o liczbę punktów karnych. Taka informacja zostanie udzielona bezpłatnie. Nie jest to może najwygodniejsza metoda, jednak w przypadku osób, które nie mogą lub nie chcą skorzystać z komputera - jedyna możliwa.

Co więcej, jeśli mamy taką potrzebę, po uiszczeniu kwoty 17 zł można dostać pisemne zaświadczenie o liczbie punktów. Przez internet takiego dokumentu nie dostaniemy.

Kiedy punkty karne się przedawniają?

Warto przypomnieć, że każdy punkt karny przedawniaj się po roku od popełniania wykroczenia na drodze. Dzięki wpisom w systemie obywatel.gov.pl możemy zatem dowiedzieć się, kiedy punkty za dane wykroczenie zostały przyznane i policzyć, kiedy stracą swoją ważność i zostaną usunięte z konta kierowcy.