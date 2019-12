Opel Corsa zwyciężył w tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu AutoBest na najlepszy samochód w cenie do 20 tys. euro. Corsa pokonała Peugeota 208, który zajął drugie miejsce oraz Skodę Kamiq, która zamknęła podium.

Na dalszych miejscach znalazły się nominowane do finałowej piątki konkursu AutoBest Renault Clio oraz Nissan Juke. W tym roku poziom technologiczny finalistów był bardzo wyrównany, a różnice punktowe niewielkie. Tak Opel Corsa jak i bliźniaczy Peugeot 208 oferowane będą również w ekologicznych wersjach z napędem elektrycznym, co wpływa wynik konkursu. Podstawowy napęd Corsy i 208 stanowią 3-cylindrowe silniki benzynowe o pojemności 1.2 l oraz czterocylindrowe diesle 1.5 l. Zwycięska Corsa tak jak i Peugeot 208 już trafiły do salonów, a na ich wersje elektryczne trzeba będzie poczekać do drugiej połowy roku. Tegoroczna edycja konkursu pokazała, że klasyczne samochody klasy B wciąż mają przed sobą klarowną przyszłość. Corsie i 208 udało się pokonać tak modne obecnie SUV-y.

Poza główną kategorią na najlepszy samochód do 20 tys. euro jury konkursu wyróżnia najważniejsze wydarzenia i ludzi branży motoryzacyjnej. W tym roku przyznano nagrody w następujących kategoriach:

DESIGNBEST: Luc Donckerwolke

W tej kategorii wyróżniani są najwybitniejsi projektantci branży motoryzacyjnej. 54-letni Belg odpowiada obecnie za wygląd samochodów Hyundai i Kia, a w przeszłości pracował dla Audi, Bentleya oraz Lamborghini.

TECHNOBEST: Mazda Skyactiv-X

Rewolucyjny silnik Mazdy łączy zalety silnika benzynowego i diesla. Japończykom udało się pokonać przeszkody z jakimi nie poradzili sobie inni producenci. Mazda jako pierwsza wprowadza silniki innowacyjnej technologii do sprzedaży, co niewątpliwie daje większe szanse na przetrwanie dla konstrukcji spalinowych.

SMARTBEST: LAURA Personal Assistant

W tej kategorii wygrywa osobisty asystent kierowcy Laura dostępny w modelach Kamiq i Scala. Jurorzy konkursu docenili fakt, że przyjazna w użyciu technologia została opracowana przez inżynierów Skody, a nie kupiona od firm spoza branży motoryzacyjnej.

ECOBEST: Volkswagen ID.3

To pierwszy model osadzony na nowej platformie MEB, która wystrzeli VW w erę samochodów elektrycznych. ID.3 ma wielkie zadanie przed sobą. Otwiera nowy rozdział w historii Volkswagena.

AutoBest to stowarzyszenie składające się z 31 dziennikarzy motoryzacyjnych z całej Europy. W tej grupie znalazł się również przedstawiciel Polski, Szczepan Mroczek. Każdy kraj jest reprezentowany przez jednego jurora, co eliminuje dominację największych państw. Konkurs ma na celu wskazanie nowego modelu, który spełnia podstawowe oczekiwania szerokiego grona europejskich klientów. Szczególnie istotnymi dla jury kategoriami są: konkurencyjność cenowa, elastyczność oferty, design,

przyjazne dla środowiska rozwiązania oraz dostępność części zamiennych i podzespołów serwisowych.