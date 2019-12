Umowa o fuzji podpisana. FCA i PSA utworzą giganta o wartości 50 miliardów dolarów

To już pewne - dojdzie do fuzji FCA i PSA. Oba koncerny podpisały właśnie umowę, a na motoryzacyjnej mapie świata powstanie kolejny wielki gracz, którego wartość szacowana jest na 50 mld dolarów. Będzie to 4. największy producent aut na świecie.

fot. Michał Dek

