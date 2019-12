GDDKiA: w środę otwarcie kolejnego odcinka S7. Inwestycję ukończono kilka miesięcy przed czasem

Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 zostanie otwarty w środę, 18 grudnia. To fragment o długości 7,6 kilometrów łączący dwie istniejące już wcześniej części S7 - od granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że otwarcie nowego odcinka oznacza, że kierowcy będą mieli już prawie 200 km wygodnej i bezpiecznej "ekspresówki" spod Warszawy do województwa małopolskiego.

Droga S7 - odcinek od granicy woj. do Skarżyska Kamiennej fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GDDKiA dodaje, że otwarcie fragmentu drogi S7 pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfort życia mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, ale również skróci czas podroży na trasie Warszawa - Kielce - Kraków.

Dzięki nowej drodze znacznie skrócony zostanie czas podróżowania między Warszawą, Kielcami i Krakowem. Poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, a wyprowadzenie ruchu ciężkiego z miasta przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców Skarżyska-Kamiennej. Dzięki wybudowaniu skarżyskiego odcinka drogi S7 zniknie ostatni jednojezdniowy fragment między granicą województw świętokrzyskiego i małopolskiego a Warszawą. Cała droga na odcinku 200 km od granicy województwa małopolskiego w kierunku stolicy będzie miała parametry dwujezdniowej trasy ekspresowej. To oznacza, że na terenie województwa świętokrzyskiego droga nr 7 będzie już ekspresowa na całej długości

- tłumaczy na swojej stronie GDDKiA.

Inwestycja objęła niespełna 8-kilometrowy odcinek drogi dwujezdniowej (po 2 pasy ruchu w każdą stronę z rezerwą pod trzeci pas), dwa węzły (Skarżysko-Kamienna Północ, Skarżysko-Kamienna Zachód), dwa mosty, sześć wiaduktów drogowych, dwa przejścia dla zwierząt średnich, pięć przejść dla zwierząt małych oraz trzy ściany i cztery mury oporowe.

Droga S7 - odcinek od granicy woj. do Skarżyska Kamiennej fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Nowy odcinek S7 udało się otworzyć na kilka miesięcy przed zaplanowanym terminem ukończenia. Wykonawca, Budimex S.A., na początku tego roku zadeklarował, że postara się dokończyć inwestycję znacznie wcześniej - do końca 2019 roku. Udało się to nie tylko jeszcze przed Sylwestrem, ale również przed nadchodzącym wzmożonym okresem wyjazdów na Święta. Zgodnie z umową pozostałe prace (w obrębie węzła Skarżysko-Kamienna Północ i dróg dojazdowych) będą realizowane do maja 2020 roku.

Całkowita wartość projektu to blisko 344,4 mln złotych. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (UE dokłada ok. 156,9 mln złotych).