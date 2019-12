Nowe Porsche Macan GTS. Pod maską 2.9 V6 biturbo, na stoperze 4,7 s do setki

Nowy członek rodziny kompaktowych SUV-ów Porsche zyskał między innymi oznaczenie GTS, pochodzące od słów Gran Turismo Sport. To zasługa jego niezrównanej dynamiki jazdy

- chwali się Porsche w oficjalnym komunikacie prasowym. Mówimy więc "sprawdzam". Czym nowe Porsche Macan GTS chce zdobyć serca bogatych kierowców? Bogatych, bo to propozycja z samego szczytu swojego segmentu. Cennik nowego Macana GTS otwiera nad Wisłą 366 000 złotych, ale pamiętajcie, że w markach premium to zwykle dopiero początek wydatków.

Nowe Porsche Macan GTS - najważniejsze informacje:

pod maską pracuje 2,9-litrowy silnik V6 biturbo o mocy 280 kW (380 KM) - to o 15 kW (20 KM) więcej niż w poprzedniku,

układ "centralnego turbo" - czyli dwie turbosprężarki umieszczone pomiędzy rozwidlonymi głowicami - zapewnia szczególnie bezpośrednią reakcję na zmianę obciążenia,

moment obrotowy to aż 520 Nm (+20 Nm) i dostępny jest od 1750 do 5000 obr./min,

z V-szóstką współpracuje mocno zmodyfikowana dwusprzęgłowa skrzynia biegów PDK,

z pakietem Sport Chrono nowy Macan GTS przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,7 s, a więc o 0,3 s szybciej niż wcześniej,

prędkość maksymalna SUV-a to 261 km/h,

specjalnie dla Macana GTS dostrojono system kontroli tłumienia Porsche Active Suspension Management (PASM),

wersja GTS jest obniżona o 15 mm,

na życzenie dostępne jest adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne z prześwitem zmniejszonym o kolejne 10 mm,

już w standardzie Macan GTS ma duże żeliwne hamulce (tarcze o wymiarach 360 x 36 mm z przodu oraz 330 x 22 mm z tyłu). Opcjonalnei można zamówić układ Porsche Surface Coated Brake (PSCB) z powłoką z węglika wolframu lub Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB),

nowe Porsche Macan GTS zostało wyposażone w sportowy układ wydechowy.

Zużycie benzyny? Producent deklaruje 9,6 l/100 km, ale możemy się spodziewać znacznie wyższych wyników. Porsche zmierzyło spalanie zgodnie ze starszą normą NEDC.

Wersja GTS to nie tylko prawdziwie sportowe osiągi i prowadzenie, ale także ciekawy pakiet stylistyczny - w oczy rzucają się przede wszystkim czarne, 20-calowe obręcze kół RS Spyder Design, czerwone zaciski hamulcowe, ozdobne czarne listwy z błyszczącym wykończeniem. W ogóle wersja GTS będzie się wyróżniać właśnie czarnymi motywami i akcentami.

Nowe Porsche Macan GTS na infografice przygotowanej przez producenta:

Porsche Macan GTS 2020 fot. Porsche

A co we wnętrzu? Jak przystało na wersję GTS, mieszanka samochodu sportowego i luksusowego. Standardem jest tu wielofunkcyjna sportowa kierownica z obszytym gładką skórą wieńcem i manetkami zmiany biegów, a także zarezerwowane wyłącznie dla wariantu GTS sportowe fotele z 8-kierunkową regulacją i wydatnymi boczkami, które mają zapewniać świetne trzymanie boczne w zakrętach. Macan GTS korzysta oczywiście ze wszystkich nowości, jakie w modelu pojawiły się niedawno. Mamy więc do czynienia z jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych SUV-ów na rynku.

Nowe Porsche Macan GTS niedługo pojawi się na polskich ulicach. Można je już zamawiać. Tak jak wspomnieliśmy na początku, 380-konnego Macana wyceniono na 366 000 zł.

Porsche Macan GTS 2020 fot. Porsche