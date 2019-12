Która marka sprzedała najwięcej aut w Europie w listopadzie? W wynikach wciąż widać zamieszanie z WLTP

Z pewnością nie zdziwi was odpowiedź na pytanie z tytułu - Volkswagen. To akurat żadna nowość, ale na europejskim rynku sporo się dzieje. Branża powoli wraca do normy po zeszłorocznym zamieszaniu związanym z WLTP.

Zuzanna Krzyczkowska

