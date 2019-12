Toyota Corolla sedan 1.8 Hybrid - opinie, test, spalanie. Poziom wyżej

Tomasz i Piotr jeździli hatchbackiem oraz kombi z zupełnie nowym układem hybrydowym, którego sercem jest silnik 2.0, a kierowca ma do dyspozycji 180 KM. Ich autom nie poskąpiono też dwukolorowego malowania, kilku pakietów i masy opcji dodatkowych. Obydwaj bardzo nową Corollę chwalili. Topowym wersjom jednak łatwo dać się nabrać. Ja do testu dostałem znacznie słabiej wyposażonego sedana, z bazową hybrydą 1.8.

REKLAMA

I koledzy z redakcji się nie pomylili. Nowa Toyota Corolla to wyjątkowo dobry samochód kompaktowy. Krok, jaki wykonała Corolla wraz z tą generacją imponuje.

Nowa Corolla zaskakuje pozytywnie zwłaszcza we wnętrzu. Zapomnijcie o słabych i twardych plastikach - nowe Toyoty, w przeciwieństwie do kilku europejskich rywali, stawiają teraz na miękkie i przyjemne w dotyku materiały. Strategiczne miejsca, te z którymi mamy kontakt, wykonano wręcz wzorowo. Nikt też nie powinien narzekać na ergonomię kabiny - wszystko rozplanowano z głową, a odnalezienie się we wnętrzu to kwestia chwili.

Tradycyjnie trochę do życzenia pozostawiają multimedia, które nie są tak zaawansowane i proste w obsłudze, jak u rywali. Choć i tu trzeba odnotować sporą poprawę. System jest znacznie ładniejszy i bardziej intuicyjny. Za to naprawdę dużego plusa trzeba postawić za pozostawienie najważniejszych przycisków i pokręteł. Upychanie wszystkiego w ekranie dotykowym i coraz bardziej wymyślnych płytkach dotykowych może i wygląda efektownie na zdjęciach prasowych, ale podczas używania auta - błyskawicznie zatęsknicie za zwykłymi, klasycznymi pokrętłami do temperatury lub głośności. W Corolli tego problemu nie ma.

Sedan mierzy 4 630 mm długości i 2 700 mm rozstawu osi, a to pozwoliło wygospodarować Japończykom dużo miejsca dla pasażerów z tyłu. W Corolli wygodnie podróżować mogą cztery osoby, a auto pomieści też ich bagaże, bo kufer połknie 471 l. Choć to sedan, więc dostęp do sporej przestrzeni bagażowej nie jest najwygodniejszy.

Toyota Corolla sedan 2019 fot. Filip Trusz

Hybryda w sedanie to nowość. Znamy ten układ z Aurisów - benzynowy silnik 1.8 wspierany przez motor elektryczny, 122 KM i CVT. Choć teraz przekładnia nazywa się e-CVT... co to oznacza dla kierowcy? Dużo przyjemniejszą jazdę. Po pierwsze, komora silnika została znakomicie wyciszona, więc do kabiny dociera jedynie stłumione brzmienie. Po drugie, skrzynia biegów działa szybciej, niż kiedyś (reakcja na gaz jest natychmiastowa, choć nie spodziewajcie się po Corolli sportowego charakteru). Po trzecie, silnik elektryczny dostarcza większą część momentu, niż w Aurisie, więc benzynowy pracuje na niższych obrotach. Dokładne zmiany techniczne opisał Łukasz Kifer w tym miejscu:

Nowa płyta podłogowa TNGA, a dzięki niej niżej umiejscowiony środek ciężkości, znacznie poprawiło właściwości jezdne. W efekcie, japoński kompakt zaskakuje zwinnością na krętych odcinkach dróg, a z zawieszeniem dobrze współpracuje układ kierowniczy, który działa z przyjemnym oporem. Nowa Corolla, także z bazową hybrydą, prowadzi się zaskakująco pewnie i dostarcza sporo satysfakcji z jazdy. Choć oczywiście nie ma tu mowy o sportowym charakterze - 122 KM mocy (11,0 s do setki) i e-CVT najlepiej sprawdzają się podczas codziennej, spokojnej jazdy. W poszukiwaniu osiągów trzeba spojrzeć na wersję 2.0.

Nikogo chyba nie zdziwi, że nowa Corolla najlepiej czuje się w mieście, gdzie może zaskakiwać kierowcę symbolicznym spalaniem. Deklarowane średnie zużycie paliwa to 4,3-5,2 l/100 km. Osiąganie takich, a nawet niższych wyników nie jest żadnym problemem. Jeżeli nie będzie pokonywać długich odcinków w trasie, to nowa Corolla 1.8 Hybrid oczaruje was swoim apetytem na benzynę. Wizyty na stacji będą rzadkością.

Toyota Corolla sedan 2019 fot. Filip Trusz

Toyota Corolla sedan 1.8 Hybrid - opinie Moto.pl. Podsumowanie

"Koniec z nudnymi samochodami" - jakiś czas temu powiedział prezes Toyoty, a nową filozofię w Corolli widać zwłaszcza po hatchbacku i kombi. Oba auta są bardzo drapieżne z wyglądu i mogą mieć 180 KM. Sedan to znacznie spokojniejsza, skierowana do konserwatywniejszego klienta propozycja. Takiego, który szuka porządnego i bardzo oszczędnego kompaktu. Jednak i taka Corolla ma wszystkie zalety nowej generacji:

ciekawszą stylistykę,

eleganckie i znakomicie, jak na ten segment, wykonane wnętrze,

przyjemną pozycję za kierownicę,

zaskakująco pewne i angażujące prowadzenie,

oraz układ hybrydowy, który podczas miejskiej jazdy imponuje niskim spalaniem.

Nowa Toyota Corolla - ceny i konkurencji. Ile kosztuje hybrydowy sedan?

Polski cennik hybrydy otwiera 93 900 zł za wersję wyposażenia Active. Wyżej znajdziemy Comfort (99 900 zł) oraz topową odmianę Executive za 115 400 zł. Powyższe ceny nie uwzględniają rabatów i promocji, jakie aktualnie znajdziecie w polskich salonach. Tradycyjnie podaliśmy kwoty ze standardowego cennika. Tradycyjnie powinniśmy podać też ceny bezpośrednich konkurentów, ale w segmencie C inne marki nie oferują jeszcze żadnego sedana z hybrydą.

>>>Zobacz. Nawet 90 tys. zł dopłaty do auta na wodór. Właśnie ruszył nowy program: