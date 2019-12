Łada Niva po 40 latach wciąż w formie? Model 4x4 po lekkim liftingu

Jeżeli coś jest dobre, to po co to zmieniać? Takie pytanie od 1977 roku najwyraźniej zadają sobie Rosjanie przy kolejnych liftingach Nivy i ani razu przez te ponad 40 lat nie zdecydowali się na drastyczne zmiany w prostej terenówce. Łada wciąż wywiązuje się z zadań, jakie stawiają przed nią jej kierowcy. Warto przypomnieć, że auto ze zdjęć, które powszechnie nazywamy Nivą oficjalnie nosi imię 4x4. Prawa do "Nivy" posiada bowiem koncern General Motors, a Łada trafiła pod skrzydła Renault.

REKLAMA

Co zmienia się w Ładzie 4x4 na rok 2020? Modyfikacje nadwozia dostrzegą najwięksi miłośnicy modelu - te najbardziej zauważalne to nowe reflektory przeciwmgielne dla wersji Urban, reszta to delikatna kosmetyka.

Łada 4x4 2020 fot. Łada

Znacznie więcej zmieniło się za to w surowym wnętrzu, bo Łada 4x4 dostała kilka nowości. Choćby przeprojektowany panel obsługi wentylacji, nowe nawiewy, praktyczniejszy panel środkowy z dwoma uchwytami na kubki i miejscem na drobiazgi, większy schowek przed pasażerem oraz wygodniejsze fotele.

A co napędza Ładę 4x4? Wolnossący, czterocylindrowy silnik benzynowy 1.7 o mocy 83 KM, który współpracuje z pięciobiegowym manualem. Pierwsza setka na prędkościomierzu pojawia się po 17 sekundach, a wskazówka zatrzymuje się przy 142 km na godz.

Łada 4x4 2020 fot. Łada