GDDKiA podaje, że to druga z sześciu sześciu planowanych do uzyskania decyzji ZRID dotycząca szlaku Via Carpatia między granicą z woj. lubelskim a Sokołowem Małopolskim. Mówimy o odcinku drogi ekspresowej S19 Rudnik nad Sanem - Nisko Południe, który ma około 6,5 km.

Pracę budowlane mają się rozpocząć w przyszłym roku.

Via Carpatia S19. Wojewoda podpisał zgodę na kolejny ważny odcinek [MAPY] fot. GDDKiA

Odcinek S19 rozpoczyna się na węźle Rudnik nad Sanem na przecięciu z DK77 oraz obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Następnie trasa zbliża się do szerokotorowej linii kolejowej LK65, biegnąc równolegle do niej, a następnie na węźle Nisko Południe krzyżuje się z istniejącą DK19 oraz kilometr dalej z linią kolejową LK65. Planowana jest budowa 6 wiaduktów (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich) i 6 przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt) oraz budowa dwóch węzłów drogowych:

węzeł Rudnik nad Sanem,

węzeł Nisko Południe.

Uzyskana decyzja ZRID posiada klauzulę natychmiastowej wykonalności, co po przekazaniu terenu, pozwoli wykonawcy rozpocząć roboty budowlane.

Via Carpatia nabiera realnych kształtów. W realizacji, w trybie „Projektuj i buduj”, jest blisko 130-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim, a budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim.

Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.