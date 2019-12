S5. Nareszcie pojedziemy z Poznania do Wrocławia ekspresówką. Trasa zajmie około półtorej godziny

Gość: ewa przedwczoraj Oceniono 30 razy 22

Rozpoczęło się pobijanie rekordów prędkości ... słyszę od znajomych: ja jechałem tyle... a my tyle.. pół godziny do Leszna z centrum Poznania!!! Dziś już byłam świadkiem wypadku między Piotrowem Pierwszym a Stęszewem. Helikopter zajął dwa pasy i zaczął się tworzyć korek. Oddali w końcu drogę a my jak zwykle nie potrafimy z tego rozsądnie korzystać. Wielu z nas długo się nie nacieszy. Smutne to.