Pierwszeństwo pieszych przed przejściem to początek. Premier zapowiada kilka bardzo ważnych zmian dla kierowców

Piratów na drogach trzeba wyeliminować skutecznie. Trzeba doprowadzić do zmian przepisów ruchu drogowego, żeby zmniejszyć wypadki i śmiertelność na drogach

- powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier podtrzymał swoje wcześniejsze zapowiedzi - rząd planuje wprowadzić zmiany, które poprawią bezpieczeństwo na drogach. Będzie ich jednak więcej, niż można się było spodziewać.

Pierwszeństwo pieszych przed przejściem

Premier zapowiadał już, że na jego biurku znalazł się projekt zmian w prawie, które sprawią, że pieszy będzie miał pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na przejście dla pieszych. Co prawda na razie nie wiadomo, co dokładnie zapisano w projekcie, ale pewnym jest, że pieszy nie będzie musiał wejść na pasy, by mieć pierwszeństwo przed samochodem.

Limit do 50 km/h w terenie zabudowanym

Kolejną zapowiedzią premiera jest ujednolicenie limitu prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/. Dziś w godzinach 23:00-5:00 dopuszczalna prędkość to 60 km/h. Ma się to zmienić. Co ciekawe, Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym limity prędkości za dnia i nocą nie są takie same.

Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h

Dziś za przekroczenie limitu prędkości o co najmniej 50 km/h w terenie zabudowanym grozi utrata prawa jazdy na trzy miesiące. Premier zapowiedział, że przepis ten zostanie rozszerzony również o drogi znajdujące się poza obszarem zabudowanym. Oznacza to, że jazda autostradą z prędkością 190 km/h, drogą ekspresową - 170 km/h, drogą krajową dwujezdniową - 150 km/h i drogą krajową jednojezdniową - 140 km/h będzie wykroczeniem, za które policja będzie odbierać prawo jazdy.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że oprócz zmiany prawa rząd szykuje specjalny fundusz, z którego miałyby być finansowane inwestycje drogowe poprawiające bezpieczeństwo.